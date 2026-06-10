東京飛台北最低僅195元！今夏亞洲超值航線排行　飛大阪也上榜

▲「東京－台北」夏季價格最便宜僅新台幣195元。（示意圖／ETtoday資料照）

記者蔡玟君／綜合報導

暑假旅遊旺季即將到來，想出國玩又怕機票太貴？數位旅遊平台Agoda公布最新「2026亞洲夏季最超值航線」排行榜，其中「東京－台北」以單程最低6美元（約新台幣195元）的票價成為今夏亞洲最超值國際航線；「台北－大阪」也以33美元（約新台幣1073元）擠進亞洲最超值國際航線前5名。

Agoda表示，此次數據是依據2026年3至5月期間，針對印度、印尼、日本、馬來西亞、南韓、泰國、台灣與越南等8個亞洲市場6至8月出發航班的實際訂出的最低票價，所列票價均已包含稅金與相關費用，也反映亞洲旅客今夏依舊偏好短程、高CP值的區域旅遊。

▲Agoda今夏亞洲最超值國際航線Top 5。（AI協作圖／記者蔡玟君製作，經編輯審核）

Agoda公布今夏亞洲最超值國際航線Top 5

1.東京－台北：6美元（約新台幣195元）

2.北干巴魯－吉隆坡：16美元（約新台幣520元）

3.吉隆坡－新加坡：17美元（約新台幣553元）

4.普吉島－新加坡：23美元（約新台幣748元）

5.台北－大阪：33美元（約新台幣1,073元）

除了台日航線持續熱門外，東南亞短程航線今年同樣維持高CP值，也顯示亞洲旅客今夏仍偏好「飛行時間短、說走就走」的城市小旅行與周末快閃。

Agoda公布今夏亞洲最超值國內航線Top 5，其中最便宜為「釜山－濟州島」8美元（約新台幣260元），而「台中－澎湖」雖然沒有進入前5，但最低票價為42美元（約新台幣1370元），趁著夏季與海島旅遊旺季正式到來，今年不妨就規劃來場國旅離島小旅行。

▲雄獅旅遊統計，今年1月至5月機票銷售較去年同期成長3成，以東北亞市場表現最亮眼。（圖／雄獅旅遊提供）

看準下半年旅遊商機，雄獅旅遊攜手星宇航空，6月10日至24日推出「雄獅X星宇獨家起飛祭」，涵蓋台北、台中出發共41個國際航點最低7折起，適用出發日期最長可至2026年底。

▲宮古島與那霸前濱沙灘。（圖／記者蔡玟君攝）



除航線優惠外，活動祭出「天天加碼天天送」多重好康。活動期間每日早上10點限量開搶來回機票2,888元起，航點包含曼谷、胡志明市、宮古島、香港及澳門等城市輪番登場；6月18日再加碼推出布拉格來回機票16,888元限量搶購。



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