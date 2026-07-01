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清邁懸空咖啡廳圍繞百年巨樹而建！穿過搖晃吊橋才能入座　

▲▼巨樹咖啡廳（The Giant Chiang Mai）。（圖／部落客捲捲頭品味生活授權提供）

▲抬頭就能看見百年參天古樹。（圖／《捲捲頭品味生活》授權提供，下同，請勿隨意翻攝以免侵權）

實習記者陳品勻／綜合報導

藏身泰國清邁山區的「巨樹咖啡廳（The Giant Chiang Mai）」，圍繞著50公尺高的百年巨樹而建，不僅有懸空漂浮的座位，還有能遠眺原始山林的寬廣視野。整體環境相當清幽，適合喜愛探索大自然的遊客，親自感受與大樹共處的視覺震撼！

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交通方式
從清邁市區主要有包車、自駕兩種交通方式，車程約1.5小時。提醒大家山路狹窄崎嶇，除非已有豐富的山路駕駛經驗，還是建議預約當地的四輪驅動包車更安全。門口就有專屬停車場，現場安排有人員指引，不用擔心會迷路。

▲▼巨樹咖啡廳（The Giant Chiang Mai）。（圖／部落客捲捲頭品味生活授權提供）

▲看到這尊佛像就代表快到了。

▲▼巨樹咖啡廳（The Giant Chiang Mai）。（圖／部落客捲捲頭品味生活授權提供）

▲▼巨樹咖啡廳（The Giant Chiang Mai）。（圖／部落客捲捲頭品味生活授權提供）

依樹而建
咖啡廳建在樹腰位置，如同懸空於樹梢之間，下方則為「清邁大飯店（The Giant Chiang Mai Hotel）」。一入園，馬上能看見50公尺高的參天古樹，途中還得先穿過搖晃的吊橋，才能到達主建築，餐點部分則提供泰式口味的飲料、甜點以及輕食。

▲▼巨樹咖啡廳（The Giant Chiang Mai）。（圖／部落客捲捲頭品味生活授權提供）

▲▼巨樹咖啡廳（The Giant Chiang Mai）。（圖／部落客捲捲頭品味生活授權提供）

▲大樹中央有販售咖啡飲料。

▲▼巨樹咖啡廳（The Giant Chiang Mai）。（圖／部落客捲捲頭品味生活授權提供）

▲▼巨樹咖啡廳（The Giant Chiang Mai）。（圖／部落客捲捲頭品味生活授權提供）

▲▼巨樹咖啡廳（The Giant Chiang Mai）。（圖／部落客捲捲頭品味生活授權提供）

▲往下看就是翠綠的原始森林。

▲▼巨樹咖啡廳（The Giant Chiang Mai）。（圖／部落客捲捲頭品味生活授權提供）

▲坐在懸空的用餐平台，享受絕美景色。

巨樹咖啡廳（The Giant Chiang Mai）

地址：9, หมู่บ้าน บ้านป๊อก, Tambon Huai Kaeo, Amphoe Mae On, Chang Wat Chiang Mai 50130
營業時間：周二至周日08：00－17：30（周一公休）

*部落客《捲捲頭／品味生活》現有經營：部落格粉絲團

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