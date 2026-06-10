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挽肉と米台中店6/17開幕　推出限定醬料「莎莎醬」

▲▼挽肉と米。（圖／記者黃士原攝）

▲挽肉と米台中店6/17開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

日本人氣漢堡排「挽肉と米」登台近3年，終於要跨出台北市展店，台中店將於6月17日正式開幕。

日本人氣漢堡排「挽肉と米」2023年7月登台，僅提供套餐服務，漢堡排肉使用「鹿兒島A5和牛」（份量3顆，650元），每日早上在10度C的挽肉（絞肉）室裡新鮮現絞，客人就座後再由師傅快速現做現烤，避免溫度升高影響口感。師傅也會針對顧客的用餐速度來烤漢堡排，原則上是客人快吃完一個後，才會再放上一個於檯前的保溫烤爐上，避免放太久而過熟。

近年則是新增周一至周四午間限定套餐，漢堡排2顆，餐價520元。

挽肉と米目前有2家分店，分別是華山店、信義店，預計6月17日開幕的台中店是全台第3家店，除了招牌漢堡排外，還推出限定醬料「莎莎醬」、新飲品「百香Mojito」，而「金鑽鳳梨冰茶」則會復刻回歸。

▲漢堡排嘉台中勤美店已在6月初開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，2024年登台的日本東京「漢堡排嘉（ハンバーグ 嘉）」也進軍台中市，已於6月初開幕。台中勤美店首度導入候位系統，採現場登記制，顧客完成候位登記後即可自由離場，待通知後再返回用餐，大幅減少現場等待時間，也進一步提升整體候位便利性。每日接待量也從300組提升至350組。

漢堡排嘉創辦人安川嘉紀1992年起，在北海道經營超過十家炭火燒肉專門店，擁有20年以上的炭火燒烤經驗。2021年，他在東京原宿神宮前開設了第一間炭火漢堡排專門店，並迅速打出名堂，隨即成為當地日本人私藏排隊名店，每日限量300份炭火漢堡排，每晚6點前就會賣光，2022年便在表參道開第2間店。

關鍵字： 美食雲 挽肉と米 漢堡排　

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