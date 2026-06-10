欣葉日本料理全新概念店「彩膳楽亭」試營運　5道限定菜色亮相

▲欣葉日本料理全新概念店「彩膳楽亭」試營運。（圖／欣葉提供）

記者黃士原／台北報導

欣葉日本料理健康店經過3個月的改裝工程，全新概念店「彩膳楽亭」昨日開始試營運，除了空間升級，主廚還以和食傳統五味「さ、し、す、せ、そ」為引，研發設計出鰻魚玉子燒、香魚姿燒、醋味噌拌章魚、炙燒鰹魚與味噌銀鱈等5道限定菜色。

欣葉日本料理是台菜餐廳「欣葉」在1997年創立的Buffet品牌，健康店今年3月暫停營業進行全面整修工程，升級環境氛圍與動線重整，並於昨天起至6月30日進行試營運。由於拿掉多間和式包廂，讓用餐空間感覺更加舒適，自然採光、挑高設計與幽靜長廊，則是鋪陳出開闊而靜謐的場域氛圍。另有4至60人的包廂，滿足家庭聚餐、商務宴客與中小型聚會需求。

▲彩膳楽亭主廚團隊以和食傳統五味「さ、し、す、せ、そ」為引，將旬味選材與職人技法融入餐台之中，設計出5道限定料理。（圖／欣葉提供）

在料理上，彩膳楽亭主廚團隊以和食傳統五味「さ、し、す、せ、そ」為引，將旬味選材與職人技法融入餐台之中，設計出5道限定料理。「さ｜砂糖」代表菜：「鰻魚玉子燒」，以玉子燒為基底，蛋液中加入砂糖，經炙烤後散發細緻焦糖香氣，上方鋪以油脂富潤的蒲燒鰻，再以蘿蔔泥與辛香點綴帶出清爽平衡。

▲鰻魚玉子燒。（圖／記者黃士原攝）

▲香魚姿燒。（圖／記者黃士原攝）

「し｜塩」代表菜：「香魚姿燒」，透過日本傳統「化粧鹽」技法，於魚尾、魚鰭覆上鹽層，燒烤中必須反覆調整火距與翻面角度，讓魚皮呈現微酥狀態，同時保有魚肉細嫩與鮎魚特有的清香氣息。「す｜酢」代表菜：「醋味噌拌章魚」，選用彈韌鮮甜的章魚，佐以醋、味噌與味醂調和而成的酢味噌醬，醬汁製作過程中加入青蔥提味。

▲醋味噌拌章魚。（圖／記者黃士原攝）

▲炙燒鰹魚。（圖／記者黃士原攝）

「せ｜醤油」代表菜：「炙燒鰹魚」，這是日本高知縣的代表性鄉土料理，鰹魚經炙燒後迅速冰鎮切片，使魚肉保有鮮嫩口感與淡雅炙香，入口搭配蒜片、洋蔥、蔥花、柑橘醋與熟成醬油。「そ｜味噌」代表菜：「味噌銀鱈」，以特製味噌長時間低溫醃漬，後以炙火燒烤其表面產生微焦糖化香氣。以上5道菜色僅在彩膳楽亭吃得到。

▲新增特色調飲。（圖／記者黃士原攝）

相較另外兩家欣葉日本料理分店，「彩膳楽亭」餐價有所調漲，平日午餐從898元調漲至1180元（上漲282元，幅度31%），晚餐從1048元漲至1380元（上漲332元，幅度32%）；周末假日午餐從1048元調漲到1580元（上漲532元，幅度51%），晚餐從1168元漲至1580元（上漲412元，漲幅35%），而原本的下午茶時段取消，但中午餐期則可以用餐到15:00。

▲台中金典酒店金園中餐廳「呷福飽 粵吃粵飽」活動二度延長。（圖／取自台中金典酒店臉書）

另外，台中金典酒店金園中餐廳「呷福飽 粵吃粵飽」延長到6月30日，50道粵菜港點無限享用，其中有16道是新菜色，包括冬菜四季豆、四喜烤麩、牛肉粉絲煲、紹興醉雞、蒜茸粉絲鮮蝦、果津香芒蝦球、水晶蝦餃皇、鮮蝦蒸粉果、香蔥太子撈麵。

金園中餐廳吃到飽活動需2人以上用餐，平日午餐990元+10%，晚餐1090元+10%，假日午餐1380元+10%，晚餐1480元+10%，同時不分平假日持續推出「4人同行1人免費」優惠專案。