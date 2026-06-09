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嘉義玩水新地標開幕！有8米高滑水道、漂浮躺床　高鐵5分鐘就到

▲「芯浪國際滑板衝浪公園」即日起正式開幕，與咩咩上樹萌寵樂園聯票販售。（圖／嘉義縣文化觀光局）

▲「芯浪國際滑板衝浪公園」即日起正式開幕，與咩咩上樹萌寵樂園聯票販售。（圖／嘉義縣文化觀光局提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

嘉義再添水上遊憩新景點！位於故宮南院旁的「芯浪國際滑板衝浪公園」即日起正式開幕，主打全台少見的四季滑板衝浪體驗，還有8公尺高的綜合滑水道、沉水式包廂、漂浮躺床等設施，讓民眾不必出國或奔赴海邊，在城市裡就能享受海島度假般的舒心感。

▲「芯浪國際滑板衝浪公園」即日起正式開幕，與咩咩上樹萌寵樂園聯票販售。（圖／嘉義縣文化觀光局）

▲「芯浪國際滑板衝浪公園」以精緻水上度假村為概念打造。

「芯浪國際滑板衝浪公園」以水上度假村為概念打造，最大亮點為專業級滑板衝浪機，在教練指導下，即使沒有衝浪經驗，也能體驗站上浪尖的樂趣。園區同步規劃11座滑水道與戲水區，包括8公尺高的綜合滑水道、皮艇滑道，以及專為兒童打造的4條親子滑道與戲水空間。

▲「芯浪國際滑板衝浪公園」即日起正式開幕，與咩咩上樹萌寵樂園聯票販售。（圖／嘉義縣文化觀光局）

▲園區還設置沉水式包廂、漂浮躺床及發呆亭等休憩空間，營造濃厚海島度假氛圍。

除了衝浪與滑水設施外，園區還設置沉水式包廂、漂浮躺床及發呆亭等休憩空間，營造濃厚海島度假氛圍。業者透露，未來還將規劃DJ池畔派對及水中音樂活動，進一步打造兼具休閒與娛樂的夏日聚會場域。

▲「芯浪國際滑板衝浪公園」即日起正式開幕，與咩咩上樹萌寵樂園聯票販售。（圖／嘉義縣文化觀光局）

▲▼咩咩上樹萌寵樂園也坐落於嘉義羊角藝術村內，可與黑面羊、羊駝、水豚等小動物互動。

▲「芯浪國際滑板衝浪公園」即日起正式開幕，與咩咩上樹萌寵樂園聯票販售。（圖／嘉義縣文化觀光局）

芯浪的門票皆為「水陸聯票」，含滑板衝浪暢遊券、滑板衝浪體驗課程、咩咩上樹萌寵樂園入園券單人780元起，3歲以下且身高100公分以下幼童免費入園。嘉義縣文化觀光局指出，遊客可以享受水上設施，接著到隔壁的「咩咩上樹萌寵樂園」與黑面羊、羊駝、水豚等小動物互動，兩處景點都坐落於嘉義羊角藝術村內，緊鄰故宮南院，距離高鐵嘉義站僅需5分鐘車程。

同時，文觀局攜手園區推出限時加碼活動，即日起購買「買大送小」聯票，並加入「慢遊嘉義」官方LINE，即可獲贈價值240元的冰沙兌換券，限量2,000份、送完為止。

▲▼嘉義好想兔探險島樂園。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼嘉義好想兔探險島樂園。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼嘉義好想兔探險島樂園。（圖／嘉義縣政府提供）

另外，全台首座「好想兔海洋探險島」也在嘉義，園區佔地超過2000坪，結合療癒系國民IP「好想兔」，設有6大主題場域、20隻以上巨型公仔與沉浸式互動體驗，民眾還能順遊故宮南院、蒜頭糖廠。

好想兔海洋探險島坐落太保，是全台唯一將「好想兔」結合海洋探險故事的室內樂園。針對親子旅客，館內設計出分齡遊戲區，適合各年齡層小朋友盡情探索。

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