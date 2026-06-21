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撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳莉玟

馬來西亞好吃的真的太多了，尤其是吉隆坡，人氣老店多到讓人選擇困難，一直陷入「這也想吃、那也想吃」的狀態。如果你也有選擇障礙，那直接來「十號胡同」就對了！它就像把馬來西亞在地老字號與街邊人氣美食，通通濃縮成一份「美食懶人包」，直接搬進同一個美食廣場任你挑選。不用頂著大太陽四處探店，也不用花時間排隊，室內冷氣還很強，來這裡就能一次吃遍馬來西亞必吃老字號美食！

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十號胡同

位在吉隆坡熱鬧的武吉免登區（Bukit Bintang），是吉隆坡最繁華的黃金地帶，集結國際頂級購物中心、道地街頭小吃與豐富夜生活，素有「吉隆坡信義區」之稱，而十號胡同隱藏在Lot 10商場地下樓層。

和外頭喧鬧繁華、充滿現代感的建築不同，十號胡同走的是濃濃復古風格。昏黃燈光搭配懷舊招牌、復古牆面與老街氛圍，走進來真的會有一種穿越到早期香港街頭與南洋老市場的感覺。

▲這裡集結不少馬來西亞老字號攤位，可以直接把它想成「馬來西亞美食懶人包」，因為一次就能吃到各種代表性料理。

▲建議大家可以各自去找想吃的店家，再把餐點集中到同一桌一起分享，人多吃起來真的超划算。

金蓮記

第一站我直接衝金蓮記炭炒福建麵！這家是從茨廠街路邊攤起家的百年老店，不用特地跑去茨廠街排隊，在這裡就能吃到，真的太開心。

▲現場真的是炭火快炒，那不斷竄出的火光超級吸睛。

黑醬油顏色雖然看起來很深，但吃起來完全不會死甜，還帶著海鮮特有的鮮甜海味。大火快炒後的「鑊氣」非常足，再搭配酥脆豬油渣與參巴貝拉煎（辣蝦醬），融合鹹香、煙燻香與微甜滋味，堆疊出層次豐富的風味。

▲這是娘惹糕，如果有來馬來西亞，這也是必吃的馬來甜點。

▲顏色也是很鮮豔，軟Q軟Q，有點甜。

▲還有新山必吃的粿汁。

▲別的不說，馬來西亞的港式燒臘飯確實比台灣厲害很多。

▲檳城必吃的小吃這裡也有。

▲找個舒服的位置就可以大吃特吃了。

▲人多可以一人選一家，累積起來就一大桌，每一種都能淺嚐到。

菜色介紹

瓦煲鹹魚雞飯

瓦煲保溫性強，上桌時仍滋滋作響，吸收了雞油、鹹魚汁、醬汁與瓦煲底部的米飯，受熱形成焦香鍋巴，整鍋 鹹、香、焦、嫩 四種層次一鍋之內搞定，完全是南洋風味經典的療癒米飯。

煌鑊招牌生蝦麵

現殺生蝦下鍋，肉質緊實有彈性，炸過有點微酥的麵體被醬汁泡軟，吸飽鑊氣與蝦汁鮮甜精華，作法有點像廣州炒麵，很好吃。

檳城福建蝦麵

蝦控必點，湯頭濃郁卻不厚重，前味鮮甜蝦味先衝出來，尾韻再慢慢帶出微辣香氣，還有油蔥酥香，配上魚丸的彈牙口感，吃起來鮮、香、辣、Q一次到位。

▲麵條雖然被泡軟但還是帶點Q。

檳城馳名鴨蛋炒粿條

檳城人所使用的粿條較為寬厚，以醬油和魚露調味，顏色也偏淺，鴨蛋是這道「馳名」炒粿條的最大亮點，鴨蛋炒出來的香氣更濃，搭配炭火的煙燻鑊氣，層層交織出鹹甜鮮脆。

檳城亞參叻沙

與吉隆坡的咖哩叻沙不同，湯底不以椰奶為主，而是用羅望子、香茅與新鮮沙丁魚熬煮，帶著酸味、辣味和魚湯香氣，有屬於自己的獨特風味，外國人如我們吃不太慣。

頌記牛肉丸麵（乾）

▲濃郁鹹香的秘製牛肉肉燥，以醬油、黑醬膏炒製而成，顏色頗深，是典型的南洋乾撈麵，香氣濃郁，麵條Q彈。

▲搭配有著胡椒香氣的牛肉丸湯，Q彈的手工牛肉丸，好吃。

煌鑊辣椒蟹

▲螃蟹肉質飽滿還有濃厚辣椒與蒜香，是醬汁與蟹香的雙重美味爆擊。

▲滑蛋的加持，讓口感更加柔滑鮮甜。

怡保正宗海南滑雞飯

▲採用去骨雞肉淋上特製鹹甜醬汁，口感Q嫩滑順，很好吃！這一盤我起碼吃一半。

胡椒豬肚湯

▲胡椒香氣沒有很嗆辣，裡頭還加了雞爪好特別。

新加坡鴻泰蠔煎

▲這大家應該很熟悉，吃起來就像有加蚵仔的蛋煎，然後還放一整把香菜這樣。

品芊巴生肉骨茶

▲湯頭屬於比較溫和的中藥系風格，喝起來溫潤滋補，帶著淡淡藥材香氣，尾韻還能感受到蒜香與肉香。

伴手禮、超市

▲同一層樓還有榴槤相關伴手禮可以買。

▲▼甚至還有水果超市，居然有台灣鳳梨！

▲馬來西亞水果種類多、價格也不貴，尤其榴槤和椰子水真的必買。

▲吃完十號胡同，還可以去周邊商場逛逛街，完美收尾。



十號胡同

營業地址：Lot 10, 50, Jln Bukit Bintang, Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur, 馬來西亞（樂天廣場Lot 10地下室）

營業時間：10：00－22：00（部分攤位可能提早收攤）

電話：＋60183084883

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