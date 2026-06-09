小小兵攻佔爭鮮！今起吃11款聯名餐　12間門市變身主題店

▲爭鮮首度攜手超人氣IP「小小兵」展開跨界聯名。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

爭鮮首度攜手超人氣IP「小小兵」展開跨界聯名，除了11款全新限定餐點，還有周邊商品與沉浸式主題店，全都在今天正式登場。

爭鮮這次與「小小兵」的聯名餐點共有11款，今天正式上市，將小小兵的俏皮個性融入餐點設計，包括新鮮香蕉與焦糖鮭魚碰撞的創意組合「香蕉檸檬焦糖鮭」、超萌造型「小小兵漢堡排」與「小小兵蝦味卷」，以及炙燒起士和牛佐酸甜清爽芒果莎莎醬的「芒果莎莎和牛」。PLUS也推出限定餐點，「章魚怪炸串」外酥內Q、鹹香涮嘴；「橘橘焦芒雞肉串」酸甜爽口。

▲聯名餐點。（圖／記者黃士原攝）

▲超萌造型「小小兵漢堡排」。（圖／記者黃士原攝）

除了超萌餐點，全台12間門市也同步變身為《小小兵＆大怪獸》主題店，從門口到座位區，整個空間都被小小兵與大怪獸全面攻佔，讓粉絲在用餐時能重溫電影中的精彩畫面，一起感受到滿滿Banana能量。

▲聯名周邊。（圖／記者黃士原攝）

此外，爭鮮同步推出一系列《小小兵＆大怪獸》獨家電影聯名周邊，凡加入APP會員，且於爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS門市單筆消費滿200元，即可購買1個商品，今天搶先登場的是冷水瓶，加購價189元；接下來還有手機掛繩（6/23）、太陽沙灘袋（7/7）、行李吊牌（7/21），加購價分別是159元、359元、159元。

▲爭鮮12間門市變身小小兵主題店。（圖／爭鮮提供）

爭鮮APP也同步推出期間限定「小小兵翻翻樂遊戲」，6月9日至7月27日活動期間內，會員每日可使用5點參加遊戲，每日最多可玩兩次，就有機會獲得聯名新品「小小兵蝦味卷」、「香蕉檸檬焦糖鮭」兌換券，或最高100點爭鮮點數。

▲壽司郎「黑鮪魚金三角」。（圖／壽司郎提供）

另外，壽司郎6月28日前推出「創業祭」活動，集結優質海鮮上桌，像是珍貴的「黑鮪魚金三角」，每條鮪魚身上僅有兩塊、為下巴連接肚子的部位，其油脂豐厚，入口如霜降牛肉般細緻且甘甜濃郁。日本空運直送來台的「日本產白魽」，產地來自以高級魚種聞名的三重縣尾鷲市「賀田灣」，擁有飽滿油脂與緊實肉質，風味細膩鮮美。

壽司郎於「創業祭」活動期間，還與台北義式冰淇淋名店Double V合作，由創辦人兼主廚陳謙璿以年度話題食材「開心果」為主題發想，研發「開心果義式冰淇淋&慕斯蛋糕」。