基隆人從小吃到大炭烤放屁豆！攤車上現烤　口感脆Q越嚼越香

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撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳莉玟

來基隆廟口夜市，大部分人第一時間想到的都是泡泡冰或營養三明治，不過其中有攤「基隆炭烤豌豆」也很特別，也沒有大排長龍的人潮，但鐵網裡不停翻滾的豌豆和飄散出來的炭火香氣，讓人忍不住停下腳步看看，原來這就是許多基隆在地人從小吃到大的炭烤豌豆，另一個名稱放屁豆大家應該都知道！

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位置｜環境

這家基隆烤豌豆白天在廟口夜市，晚上則是在頂呱呱前擺攤，大家不要跑錯地方！和廟口夜市裡熱鬧的美食攤位相比，炭烤豌豆顯得特別樸實。攤車前擺放著烘烤設備，一旁堆放著準備好的豌豆，老闆熟練地翻動烤籠，讓每顆豌豆都能均勻受熱。

最吸引人的其實不是攤位本身，而是那股淡淡的炭火香。走近時可以看到豌豆在鐵網中不斷翻滾，偶爾還會發出細微的聲響，光看製作過程就相當療癒。比起一般包裝零食，這種現烤現賣的方式多了一份溫度，也保留了許多老攤才看得到的傳統做法。現在的老闆應該是第三代，老闆娘說之前是阿公阿嬤賣了四、五十年，後來她接手也賣了快二十年，歷史真的悠久！

價格

▲一包烤豌豆50元，可以吃很久，老闆娘用炭火烤製，不斷地翻動轉面，一籠大約要烤十幾分鐘。

味道｜口感

第一次看到炭烤豌豆時，原本以為吃起來會像市售的脆菓子那樣酥脆，但實際入口完全不是那回事。剛烤好的豌豆帶著溫熱感，外層微微乾爽，裡面卻保有一定的水分與嚼勁。咬下去先感受到淡淡鹹香，接著慢慢散發出炭火烘烤後特有的香氣，越咀嚼香氣越明顯。

最特別的是它的口感介於零食與豆類之間，不像餅乾那麼脆，也不像煮熟豌豆那麼軟，而是一種帶有Q度與韌性的感覺。很多人第一次吃都會覺得新奇，但吃著吃著就會不自覺一顆接一顆。

心得

這種古早味零嘴在現在其實已經很少見，沒有華麗包裝，也沒有特別浮誇的調味，靠的就是食材本身的風味與炭火慢烤後累積出的香氣。對不少基隆人來說，這不只是零食，更是一種從小吃到大的回憶。

基隆炭烤豌豆

地址：基隆市仁愛區愛二路仁三路口

電話：0937－508711

營業時間：11：30－19：30（周六－20：30｜周日－20：00）

水晶安蹄 不務正業過生活

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