八里城市沙雕8/1登場！新北夏季活動懶人包　淡水有3場煙火秀

▲「福隆國際沙雕藝術季」共40座主題沙雕，展至10月。（圖／福容大飯店福隆店提供）



記者彭懷玉／綜合報導

新北市觀旅局今（9日）公布6月至10月「2026 Fun新北play一夏」活動完整檔期，從海岸沙雕、夜間光影展演到音樂節與地方文化慶典，串聯逾20場接力舉辦。其中，「福隆國際沙雕藝術季」已率先開展，「八里城市沙雕展」8月1日接棒登場，預告拉拉熊、角落小夥伴等人氣IP將化身療癒系沙雕，萌度與話題兼具。

▲八里城市沙雕將再次於八里左岸公園舉辦。（圖／記者彭懷玉攝）



▲九份紅燈籠祭7月10日至8月9日點亮山城夜色。（資料照／新北市觀旅局提供）



「九份紅燈籠祭」將於7月10日至8月9日點亮山城夜色；「2026野柳石光夜訪女王」6月28日至7月12日登場，透過燈光設計與聲音編排，將野柳獨特地質景觀轉化為夢幻夜間劇場；而深澳鐵道自行車則於7月1日至8月31日推出全新「星光燈海隧道」，旅客可騎乘河豚造型小火車，穿梭海岸夜風與光影隧道之間，是浪漫約會首選。

▲「野柳石光夜訪女王」在野柳地質公園登場。（資料照／記者彭懷玉攝）



▲2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂8月10日煙火秀。（資料照／新北市漁業處提供）



萬眾矚目的淡水「2026仲夏繽紛樂」也不缺席，將於8月9日、8月16日、8月23日在漁人碼頭施放河岸煙火秀，長達10分鐘絢麗花火照亮淡水夜空，為夏季活動揭開高潮。

▲2026「福隆國際沙雕藝術季」一路展至10月26日。（圖／福容大飯店福隆店提供）



海岸活動方面，第19屆「福隆國際沙雕藝術季」一路展至10月26日，今年以「環球夏日沙雕派對」為主題，打造夢幻沙灘樂園，並結合「繽紛浪潮」水戰活動，讓遊客清涼一夏。「八里城市沙雕展」則於8月1日至9月28日在八里左岸開跑，今年攜手日本知名品牌San-X，將拉拉熊、角落小夥伴等超人氣IP化身超萌沙雕，粉絲可別錯過。

▲「八里城市沙雕展」將於8月1日起於八里左岸公園登場。（資料照／記者彭懷玉攝）



音樂活動同樣火力全開，「2026新北市河海音樂季」今年規劃四大場域接力開唱，包括八里（6月27日至28日）、貢寮（7月25日至26日）、淡水漁人舞台（8月15日至16日），以及新北大都會公園（9月5日至6日）。現場除了獨立樂團演出外，更集結MATZKA、拍謝少年、血肉果汁機、小宇、Bii畢書盡、麋先生等卡司輪番上陣，再次嗨翻全場。

▲河海音樂季最終站將於「新北大都會公園舞台」舉辦。（資料照／新北市觀旅局提供）



此外，「2026新北市兒童藝術節」將於7月11日至7月19日登場；「三峽藍染節」自7月4日至8月30日展開；「礦山藝術季」則於7月3日至8月23日進行，民眾可跟隨駐地藝術家走入黃金博物館展開探索之旅。至於海味活動「115年新北海派—深澳小卷季」，將於7月18日至19日、7月25日至26日及8月1日至2日舉辦，結合夜釣體驗與在地小卷美食，展現濱海漁港風情。