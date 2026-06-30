布拉格隱藏版美術館！前身為貴族宮殿　免排隊欣賞大師真跡

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撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者陳莉玟

相較於坐擁藝術史博物館、美景宮、阿爾貝蒂娜博物館的維也納，美術館並不是布拉格旅遊重點，不過這個歐洲歷史古都還是有一些不錯的展館，除了我大推的洛克維茲宮、慕夏迷必去的慕夏博物館，鄰近布拉格城堡的「施瓦岑貝格宮」也是可以參觀的場所。施瓦岑貝格宮過去是捷克貴族的財產，目前則是布拉格國立美術館的展館之一，雖然收藏不如歐洲知名美術館豐富，還是有林布蘭跟魯本斯的作品。

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施瓦岑貝格宮簡介

位於布拉格城堡前的廣場–城堡廣場（Hradčanské náměstí）的施瓦岑貝格宮（Schwarzenberg Palace/Schwarzenberský palác）於16世紀末落成、17世紀末大幅改建。這個宮殿過去屬於古老的捷克貴族–House of Schwarzenberg，在更早之前曾經是 House of Eggenberg、House of Lobkowicz、House of Rosenberg 的財產，如果在捷克跟奧地利遊歷一段時間，可能會覺得有聽過這些家族。

House of Lobkowicz是超早期的施瓦岑貝格宮主人

該家族也擁有布拉格城堡旁邊的洛克維茲宮，那是我大推的布拉格景點；House of Rosenberg 是捷克重要貴族，家徽是玫瑰，在庫倫洛夫會不斷看到；House of Eggenberg 是 16－18世紀重要的貴族，曾是庫倫洛夫的領主，該家族也曾是格拉茲艾根堡宮的主人。

這邊目前的用途是作為布拉格國立美術館（National Gallery Prague/Národní galerie Praha，簡稱：NGP）的展館之一，所以參觀施瓦岑貝格宮並不是參觀宮殿，而是布拉格國立美術館典藏的16－18世紀古代大師繪畫（Old Masters I），它在Google Maps的名稱是Národní galerie Praha – Schwarzenberský palác！

布拉格國立美術館是捷克非常重要的文化機構，轄下有超多博物館而且位置很分散，詳情請參考官網介紹，它在布拉格城堡區還有另一個展館–Sternberg Palace，離施瓦岑貝格宮很近，主題也是古代大師繪畫。

▲施瓦岑貝格宮與旁邊的廣場。

▲瑪麗安瘟疫紀念柱。

▲回望布拉格城堡。

▲施瓦岑貝格宮的庭院。

施瓦岑貝格宮–古代大師繪畫展

布拉格國立美術館轄下眾多場館中，我最感興趣的是施瓦岑貝格宮的古代大師繪畫（Old Masters I），因為有林布蘭（Rembrandt）、魯本斯（Peter Paul Rubens）、杜勒（Albrecht Dürer）的作品。

入內購票時，可以挑選只看施瓦岑貝格宮的常設展（Old Masters I），或者是購買含Old Masters II的套票（Sternberg Palace 的常設展），這兩個展館的距離很近，就看自己的時間與興趣，我只參觀施瓦岑貝格宮。這個博物館有林布蘭、魯本斯、杜勒的繪畫，但數量都不多，其實不用花太多時間參觀，1小時就綽綽有餘了。現場的動線很簡單，就不特別說明。

施瓦岑貝格宮有2～3幅魯本斯繪畫，如果在其他歐洲博物館看過他的作品，應該不會對這邊的繪畫太驚艷。這幾幅的其中一幅是《St Augustine》，主角是早期的基督教聖人：Saint Augustine，大意其實蠻難理解的，大概就是他在海邊思考基督教三位一體（聖父、聖靈、聖子）時遇到的神諭，所以可以看到一位小孩正在將海水舀入貝殼，而這個故事是來自於13世紀的聖徒故事集《Golden Legend》。

另一幅比較生動的是《The Martyrdom of St Thomas》，主角是在印度被人殺害的聖人St Thomas。關於這幅畫更多介紹可以參考它的 Wiki，是非常具魯本斯風格的繪畫，強調戲劇性、巴洛克風格，肌肉猛男的人物的體態。

▲《St Augustine》。

▲《The Martyrdom of St Thomas》。

《Feast of Rose Garlands》是杜勒的作品，現場沒有太多關於畫作的介紹，倒是可以注意到兩位顯眼的人物，跪著的皇帝是馬克西米連一世（Maximilian I），有在奧地利遊玩一陣子的話應該會覺得這張臉孔很熟悉，另一位是在右邊樹下的杜勒本人，仔細看他手持的紙張可以發現他的簽名。

▲《Feast of Rose Garlands》。

施瓦岑貝格宮也有收藏一幅林布蘭的作品：《A Scholar in His Study》，這幅於1634年完成的繪畫超具林布蘭風格，身著異國風情服飾的年邁學者回望觀畫者，好像有人呼喚他，人物的服飾有強烈的立體感、維持林布蘭一貫的水準。附近還有一幅繪畫乍看之下蠻容易被誤認為林布蘭作品，但林布蘭不會畫那種風格，還是值得欣賞就是了。要特別注意的是，《A Scholar in His Study》的陳列位置比較隱密，要找一下，若沒看到可以問一下工作人員。

▲《A Scholar in His Study》。

▲很容易被誤認為林布蘭作品的繪畫。

以上就是這個博物館最具代表性的展品，陳列位置都在一樓（台灣的二樓），這個展區的其他區域以及地面層還有一些很值得欣賞的畫作，例如《Portrait of Eleanor of Toledo》，Eleanor of Toledo 是麥地奇（Medici）家族的一員，即使不認識她，尤其身穿華服的嚴肅姿態也可以想像其地位。《Holy Family with Sts. Catherine and Barbara》也蠻有趣的，耶穌正在祝福兩位聖人：St Catherine 跟 St Barbara，地上還有一把劍，可能是象徵被劍斬首的 St Catherine。

▲《Portrait of Eleanor of Toledo》。

▲《Holy Family with Sts. Catherine and Barbara》。

這邊不像歐洲重要博物館收藏超多大師作品，也不會提供太詳細的介紹，換個角度想，就是可以好好放鬆欣賞有興趣的藝術品、不用強迫自己吸收太多知識。除了繪畫，也有一些生動的雕刻作品或精雕細琢的文物，雖然遠稱不上是布拉格必去景點，還是蠻推薦給喜愛博物館的旅人。

▲展廳入口。

▲很生動的聖徒雕刻。

▲很值得細看的文物，中間應該是聖母升天。

▲也有一些風景畫。

▲這個展間的天花板很特別。

▲這是描繪聖瓦茨拉夫的系列畫。

▲一樓展間隨拍。

心得

施瓦岑貝格宮算是非常次要的布拉格景點，初遊布拉格的旅人可以忽略這邊，除非超級喜愛油畫，但如果對這邊的展品有興趣可以過來走走，不至於浪費時間跟金錢。

Národní galerie Praha – Schwarzenberský palác

地址：Hradčanské nám. 2, 118 00 Praha 1-Hradčany, 捷克

開放時間：10：00－18：00（周一閉館）

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

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