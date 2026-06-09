台北水舞嘉年華6/13揭幕限定場演出　碧潭6/14壓軸施放煙火

▲2026台北水舞嘉年華6月13日於錫口碼頭登場。（圖／觀傳局提供）



記者彭懷玉／台北報導

雙北水舞本周末接力登場！「2026台北水舞嘉年華」將於6月13日在松山彩虹橋畔揭幕，開幕首晚推出限定版「水火共舞」，結合雙水舞、中低空煙火與噴火特效；而新北市「2026碧潭水舞季」則在6月14日迎來閉幕壓軸，晚間8點將施放煙火，為初夏夜晚增添浪漫氛圍。

▲「2025台北水舞嘉年華」首日人潮。（資料照／記者彭懷玉攝）



台北水舞嘉年華將於6月13日至27日在錫口碼頭彩虹橋登場，期間每晚18時30分、19時30分、20時30分、21時共展出4場水舞秀，是全台唯一「橋面＋河面」雙水舞共演。現場還有彩虹小馬、Pingu家族等大型IP氣偶進駐河岸，適合親子同遊。

▲2025台北水舞嘉年華展出逾一個月，今年縮短至兩周。（資料照／記者彭懷玉攝）



開幕日將於19時30分迎來首次「水火共舞」限定場，搭配中低空煙火、噴火龍特效，以及《歌劇魅影》經典音樂與水幕投影，打造沉浸式視聽體驗。閉幕日19時30分也將再次上演限定版「水火共舞」。

▲2026台北水舞嘉年華位置圖。（圖／觀傳局提供）



觀傳局提醒，活動期間周邊將實施階段性交管，周五至周日傍晚起彩虹橋及部分自行車道禁止通行，YouBike饒河疏散門站同步暫停營運；開、閉幕日周邊道路也將彈性管制。由於會場鄰近捷運及台鐵松山站，建議民眾多搭乘大眾運輸前往。

▲2026新北碧潭水舞季將於6月14日畫下句點。（圖／記者彭懷玉攝）



另一方面，2026新北碧潭水舞季進入最後倒數，活動將於6月14日畫下句點。今年以「舞力泉High」為主題，安排《Golden》、《APT.》等特色曲目輪番演出，搭配燈光、水舞與雷射效果，從18時30分至21時每半小時展演一次，一場次5分鐘。

▲2026新北碧潭水舞季搭配《APT.》等特色曲目輪番演出。（圖／記者彭懷玉攝）



新北市觀旅局表示，閉幕當晚8點將施放300秒煙火，讓煙火、水舞與碧潭吊橋燈影交織成最絢麗的夏夜景致。此外，今年碧潭水舞首度推出「水上LED發光地磚拍照體驗」，開放民眾登上地磚拍照區，與水舞及吊橋為背景留下限定紀念照，最後一場體驗將於6月13日登場。