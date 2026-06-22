盤點台南3家特色牛肉湯！少見蒜香湯底、南部甜熱炒鍋氣十足

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文／ReadyGo

來台南吃牛肉湯，最怕的不是踩雷，而是「每家都有人推」推到你選擇障礙。這次小編直接用一條路線，把三家不同風格的台南牛肉湯排進同一趟：永康的「牛逼牛肉湯」走蒜香、商業午餐超佛路線；安南的「中洲寮牛肉湯」是我心中湯頭鮮甜、配肉燥飯直接飽的代表；最後再用觀光客最常報到的「文章牛肉湯（東寧旗艦店）」收尾，環境舒適、交通也方便。

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牛逼牛肉湯

我先從永康開局，因為牛逼最強的就是「CP值」跟「蒜頭存在感」。商業午餐只要150元太佛心！蒜頭系香氣、現炒鍋氣一次滿足。他們家湯頭偏清淡型，喝得出洋蔥熬出來的甜，重點是還可以加湯，醬料區甚至有料酒可以自己加，大家一定不要錯過這個吃法。

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推薦把牛肉湯跟現炒一起搭

像牛逼特炒、薑絲炒牛肉、蔥爆炒牛肉，都有明顯鍋氣，牛肉嫩到很下飯。還有一個亮點是他們的商業午餐：一套150元就有炒高麗菜、滷蛋、滷豆腐（不喜歡還能換菜），牛肉湯雖然小碗一點，但肉量不小，吃完超有飽足感。唯一要注意：假日不提供商業午餐，想吃便宜套餐要選平日去。

牛逼牛肉湯

地址：台南市永康區東橋六街120號

電話：0919－849416

營業時間：11：30－20：00（周一公休）

中洲寮牛肉湯

第二站小編完全是被在地人帶路過來的，湯頭肉味超濃厚，配上肉燥飯超滿足，在地人帶路準沒錯。它給我的第一印象很樸實，外觀看起來沒什麼花樣，而且室內冷氣還滿涼的，吃牛肉湯不用滿身汗這點先加分。他們家的湯頭走清甜鮮口路線，喝起來很乾淨，牛肉塊給得也不小氣。

點大碗湯品還能搭配肉燥飯或白飯，薑絲跟醬料給得很大方，不夠還能再自己加。如果你跟我一樣吃牛肉湯一定想配點炒菜，很多人也會點芥蘭炒牛肉，整體就是一間「看起來低調、吃起來很強」的店。

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中洲寮牛肉老店

地址：台南市安南區長和路二段141號

電話：06－3551268

營業時間：06：30－19：30（周一、二營業至15：00）

文章牛肉湯（東寧旗艦店）

最後一站是觀光客最愛的排隊美食 ! 如果你是第一次來台南、又剛好會去南紡逛街，這家絕對要收藏。湯頭帶有獨特蔬菜清甜，雖然排隊人潮多，但品質最穩定。

店面大冷氣涼、座位多，逛南紡順便吃一碗剛剛好，還有開放式廚房可以看到處理牛肉的過程。牛肉湯走清甜不死鹹路線，肉質柔軟，搭配薑絲很加分，調味料區也是要加多少都行。比較有趣的是炒類很多人都會說帶著「台南甜」，像蔥爆牛肉鍋氣很夠，但如果你怕甜，建議加點辣做平衡。

圖／ReadyGo

文章牛肉湯（東寧旗艦店）

地址：台南市東區東寧路449號

電話：06－2090293

營業時間：11：00－02：00

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