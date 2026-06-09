基隆人氣文旅7/15熄燈　網不捨：基隆唯一的新飯店竟倒了

▲倉箱蜜境文旅（HOTEL BEGINS）昨（8日）突宣布將於7月15日起停止對外營業。（圖／翻攝自業者粉專，下同）



記者彭懷玉／台北報導

基隆設計旅宿「倉箱蜜境文旅（HOTEL BEGINS）」於2022年開幕，不料昨（8日）業者突然在粉專宣布將於7月14日結束營運，並自7月15日起停止對外營業。消息一出，引來不少旅客惋惜，紛紛留言表示「好突然啊！太可惜了」、「基隆唯一的新飯店竟然倒了」，更有人直呼「原本還打算下次到基隆玩時再入住」。

▲Hotel Begins 倉箱蜜境文旅發出歇業公告，感謝旅客多年來的支持。



倉箱蜜境文旅8日於官方社群發布公告指出，因營運規劃調整，將營運至7月14日止。公告中寫下「旅程有終點，回憶沒有。」感謝旅客多年來的支持，也提到能成為旅人旅程中的一部分，是團隊最大的榮幸。

位於基隆八斗子、緊鄰海洋科技博物館與海科館車站的倉箱蜜境文旅，自開幕以來便以結合在地海洋文化、生態特色與設計感住宿空間，深受旅客喜愛。不少住客回憶，最令人印象深刻的是飯店規劃的生態導覽活動，透過專業解說帶領旅客認識基隆山海環境，也讓住宿不只是過夜，更成為深度探索地方文化的一部分。

▲許多住過的網友大讚文旅超舒服、食物很好吃，整體質感很高。



歇業消息曝光後，網友紛紛湧入留言區表達不捨。有旅客表示，「基隆唯一的新飯店竟然就這樣倒了」、「覺得你們把基隆在地生態、文化與特色結合得很好，每次住宿的生態導覽都讓我們更認識基隆。」也有人提到，飯店緊鄰海科館車站，是體驗鐵道慢旅的理想據點，「雖然早餐和餐飲逐步簡化，但看得出來團隊一直努力調整，希望能持續經營下去。」

此外，也有不少曾入住的旅客大讚住宿品質，「文旅超舒服、食物很好吃，整體質感很高，希望趕快有金主投資這文旅」、「地點很好，住宿品質也很優」、「上周才剛入住，真的很讚，沒想到就要歇業了」。另有網友感嘆，基隆本就缺乏附設停車空間、品質穩定的住宿選擇，如今又少了一家深受旅客喜愛的飯店，讓人相當惋惜。

倉箱蜜境文旅同步公告後續訂房處理方式。凡7月15日（含）後入住的訂單，館方將統一協助取消，旅客無須自行致電辦理，相關資訊將陸續以電子郵件通知。若希望改為7月14日（含）前入住，可直接與飯店聯繫調整日期，但仍須依房況安排。

至於已預訂旅客關心的付款問題，館方指出，多數訂單採信用卡保證訂房，通常於入住前7天才會進行授權，因此大部分旅客尚未被扣款，不會有先扣款後退款的情況發生。