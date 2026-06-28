苗栗竹南頭份近郊一日遊！解膩茶磚越喝越香　朝聖在地人台菜愛店

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文／ReadyGo

有些地方真的很犯規，明明是苗栗竹南、頭份這種「開車路過會被低估」的近郊，結果一吃一玩直接把小編震驚到：早上排隊吃到爆汁湯包、蔥花加到像不用錢；中午跑去四方鮮乳酪故事館，鮮奶跟乳酪香到會想多買一盒；下午用一杯「茶磚」把油膩感救回來；晚上去沒有在釣蝦的釣蝦場吃最台的熱炒臭豆腐收尾。這篇就把這趟「竹南頭份美食＋景點」怎麼排最順、每站必吃亮點、以及時間表跟常見問題一次整理好，照著走不太會踩雷。

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純手工-鮮肉湯包

小編一到現場就懂為什麼大家說「晚來就吃不到」：蒸籠疊到像小山，排隊的人一直沒斷過。這家的湯包皮真的偏薄，咬下去湯汁會直接衝出來那種，第一口請務必小心。肉餡扎實、蔥香很夠，單吃原味就很可以，但最誇張的是，蔥花可以加到你自己滿意為止，瞬間把整盒湯包香氣拉滿。如果你喜歡「早餐吃得很有成就感」，這家完全是竹南頭份必吃。小編自己會建議內用趁熱吃最強；外帶也不怕，店家通常會附蔥跟辣油。

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純手工-鮮肉湯包

地址：苗栗縣頭份市民權里中華路716號

電話：037－696114

營業時間：周二至周五 06：00－13：30｜周六、日 05：30－14：00（周一公休）

四方鮮乳酪故事館

吃完爆汁湯包滿足到不行，下一站小編直接安排去「全台唯一室內巨型乳牛」的觀光工廠，把幸福感繼續補滿。四方鮮乳酪故事館整體氛圍很像一座輕鬆版的乳製品小博物館：一旁有產線櫥窗可以看製程，館內還有沉浸式劇場和互動小任務，小朋友玩得超投入；大人則可以邊逛邊長知識、順便放空一下，完全不會覺得無聊。

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現場還有試吃試喝跟販售區，冰淇淋不會甜到膩，味道反而比較乾淨；乳酪、起司類很適合當伴手禮，但要注意保存（如果你接下來還要跑很多行程，建議放回程或準備保冷袋）。門票還能折抵消費，等於你本來就會買的人，入場很划算。

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四方鮮乳酪故事館

地址：苗栗縣竹南鎮大厝里大厝59－13號

電話：037－472609#2

營業時間：09：00－17：00（周三公休）

穩飲茶府 Win Cha

小編很愛把這站放在下午，穩飲茶府主打冰磚系列，茶湯直接做成冰磚，所以你慢慢喝也不會越喝越淡，反而會越喝越香。對小編這種會邊聊天邊放空、飲料可以放桌上一小時的人來說超加分。不過也要注意，這家常常要等，甚至有人等到40分鐘以上。所以小編自己會建議把它當成「行程緩衝站」：先預留時間、或先打電話確認，喝起來才不會有壓力。推薦可以從店內人氣的烤茶、奶茶凍類下手，茶味相對厚、香氣更明顯。

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穩飲茶府 Win Cha

地址：苗栗縣竹南鎮照南里光復路246號1樓

電話：037－551886

營業時間：平日 12：00－21：00｜假日 10：00－21：00

長興釣蝦場（無釣蝦）

最後一站小編一定留給「最台的靈魂」。這間原本是釣蝦場，但現在基本上就是熱炒名店，停車方便、座位間距大、環境是釣蝦場的格局但清潔做得不錯，沒有那種魚池腥味的陰影。不過假日不能訂位，多半要現場排隊，熱門時段等一到兩小時是常態。

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招牌麻辣鴨血臭豆腐鍋真的很下飯，臭豆腐嫩、湯頭濃又不會膩到爆，難怪大家吃完還想打包回家加料續攤。熱炒類小編覺得可以放心點：炒水蓮、蔥爆牛肉、蚵仔酥這種。白天再怎麼文青，晚上回到這種熱炒收尾，才有旅行的完整感。

圖／ReadyGo

長興釣蝦場（無釣蝦）

地址：新竹市香山區鹽水里長興街498號

電話：03－5375181

營業時間：11：00－21：50（周一公休）

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