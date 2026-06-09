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台中金典「港點吃到飽」延長至6/30　4人同行享1人免費

▲台中金典酒店金園中餐廳4月30日前推出「呷福飽 粵吃粵飽」活動。（圖／取自台中金典酒店臉書）

▲台中金典酒店金園中餐廳「呷福飽 粵吃粵飽」活動二度延長。（圖／取自台中金典酒店臉書）

記者黃士原／台北報導

台中金典酒店日前宣布金園中餐廳「呷福飽 粵吃粵飽」活動，將二度延長到6月30日結束，同時不分平假日持續推出「4人同行1人免費」優惠專案。

台中金典酒店金園中餐廳「呷福飽 粵吃粵飽」延長到6月30日，50道粵菜港點無限享用，其中有16道是新菜色，包括冬菜四季豆、四喜烤麩、牛肉粉絲煲、紹興醉雞、蒜茸粉絲鮮蝦、果津香芒蝦球、水晶蝦餃皇、鮮蝦蒸粉果、香蔥太子撈麵。

金園中餐廳吃到飽活動需2人以上用餐，平日午餐990元+10%，晚餐1090元+10%，假日午餐1380元+10%，晚餐1480元+10%，同時不分平假日持續推出「4人同行1人免費」優惠專案。

▲鳥貴族新光三越南西店今日起也推出「吃喝到飽」方案。（圖／記者黃士原攝）

另外，鳥貴族今年3月首度在高島屋店推出「吃喝到飽」專案，經典串燒、人氣釜飯及各式飲品，全都可以無限享用，每人899元，用餐時間為120分鐘。由於活動大受歡迎，5月下旬才加開慶城店，日前業者再宣布新光三越南西店也加入吃到飽行列，今日開始提供服務。

除了限時120分鐘，鳥貴族的吃喝到飽方案的點餐時間為90分鐘，同桌客人須購買相同方案，點餐時飲料每人1次1杯，續點以杯換杯，超過用餐時間每半小時，每人加收100元，此方案另收10%服務費。

關鍵字： 美食雲 台中金典 港點吃到飽

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