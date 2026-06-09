板前燒肉餐廳「牛花」插旗台中　開幕首月點套餐送和牛三明治

▲和牛三明治。（圖／記者黃士原攝，以下同）

記者黃士原／台北報導



位於台北捷運中山國中站的板前燒肉餐廳「牛花USHIHANA」，開幕2年後宣布插旗台中，直接進駐燒肉一級戰區─公益商圈，即日起開始試營運，單點品項及酒水皆享9折。餐廳預計7月1日開幕，7月31日前點用套餐就送「和牛三明治」。

2024年開幕的牛花，主打板前服務及選用清爽的日本和牛赤身作為主角，成為許多燒肉愛好者的口袋名單。經過2年營運後，品牌宣布插旗台中市場，而且還是進駐燒肉一級戰區─公益商圈，即日起開始試營運，7月1日正式開幕，延續品牌主軸，選用清爽的日本A5和牛赤身作為主角，並穿插富有油脂的部位。

▲白和火腿。

牛花專為台中店打造的限定套餐組合，集結最具指標性的厚切牛舌、3款風格迥異的精選和牛部位，還有多樣化的和牛主題佳餚。擔任開場的「白和火腿」，精心選用熟成8個月的和牛火腿切片，搭配哈密瓜與麝香葡萄，再以魚子醬點綴。

▲生牛肉壽司卷。

接續上場的是「生牛肉壽司卷」，以日本山形縣輝映米為底，內餡有特選和牛生肉餡、佃煮條瓜、壽司薑，最後鋪上北海道赤海膽與魚子醬，並以紫蘇花輕綴。「牛臉頰天婦羅」將外酥內嫩的和牛臉頰天婦羅，搭佐由川七、松葉蟹熬煮而成的羹湯，並以枸杞油與酥炸薑絲增色增香。

▲招牌名物牛舌。

▲起司天婦羅。

「招牌名物牛舌」使用飼養420天以上的澳洲和牛牛舌作為主角，每片厚切1～1.5公分，炙烤至外皮微焦、內部柔嫩細緻的美味狀態，搭配客家桔醬與夏多內白酒醋調配而成的特製桔醬。「起司天婦羅」是台中限定菜色，主體揉合切達起司、帕瑪森起司與莫札瑞拉起司等3種起司，酥炸後再鋪上熟成和牛火腿與香菜苗，最後點綴「東泉辣椒醬美乃滋」。

▲貝身串燒。

▲淡麗牛骨拉麵。

套餐中所安排的3款精選肉品組合，包括肉感鮮明的「赤身部位」，豐潤飽滿的「霜降部位」，還有跳脫框架的「特選部位串燒」，每日由職人精心搭配不同組合，像是試營運期間，以串燒呈現的「貝身」，肉質軟嫩適中並帶有恰到好處的油脂感，連同三星蔥燒烤賦予蔥香，再刷上甘鹹燒肉醬汁與點綴一抹山葵，展現出和牛燒肉更活潑的樣貌。

為了增加飽足感，「淡麗牛骨拉麵」在套餐的尾聲登場，選用彈牙勁道的特製麵條，搭配由牛骨、雞骨與金華火腿熬煮的清甜高湯，碗裡還有鮮美的牛肉雲吞與時蔬等配料。

▲和牛三明治。

隨著牛花台中店試營運，即日起至6月30日，單點品項及酒水全品項皆享9折；為慶祝7月1日正式開幕，7月31日前凡點購套餐即招待「和牛三明治」，選用黃仁勳愛店「KANG Artisan Bakery」的布里歐麵包作為載體，內部夾入厚實多汁的和牛牛排，再抹上香氣馥郁的松露美乃滋，並以淡雪鹽增加深度。

▲賀鴨郎推出平日午餐限定的「港味無限暢饗」。（圖／高雄承億提供）

另外，大胃王看過來！高雄承億酒店也有港點吃到飽活動，賀鴨郎中餐廳平日午間限定的「港味無限暢饗」持續到9月30日，經典港點與師傅手路菜全部無限續點，菜單上除了同時能享用烤鴨、油雞與叉燒的燒臘拼盤，還有臘味蘿蔔糕、燒賣、蝦仁腸粉、蜜汁叉燒包、帝王蟹鮮肉餃、揚州炒飯等，合計超過30道。

港味無限暢饗每人收費955元+10%，4至6歲兒童180元+10%，用餐時間為11:30至14:30，13:30為最後點餐時間。業者提醒，同桌賓客皆需選擇相同方案，恕無法混搭使用，每次點餐最多可選8道料理，上一輪餐點完成後才可再點下一輪。