養心茶樓mini進駐台北101美食街　港點28元起、套餐最低145元

▲「養心茶樓mini」進駐台北101美食街。（圖／養心茶樓提供）

記者黃士原／台北報導



養心餐飲集團推出全新店型「養心茶樓 mini」，以美食街形式進駐台北101購物中心，菜單規劃分為「粥粉麵飯」、「單點小食」、「港式甜湯」、「保溫燈區點心」與「蒸籠區點心」等區塊，單點價落在28元至120元之間，套餐145元至208元。

養心餐飲集團創立13年，以「美好蔬食生活的提案者」為品牌訴求，持續探索蔬食料理的更多可能，今日進駐台北101的「養心茶樓 mini」，以美食街型態呈現養心茶樓經典品項，菜單規劃分為「粥粉麵飯」、「單點小食」、「港式甜湯」、「保溫燈區點心」與「蒸籠區點心」等區塊，讓消費者可以依照用餐情境跟心情自由選擇，無論是想快速吃一份主食、搭配套餐，或是單點幾款港式點心分享，都能更輕鬆自在。

▲「粥粉麵飯」主打飽足型主食，可以單點，也能升級套餐。（圖／養心茶樓提供）

其中，「粥粉麵飯」主打飽足型主食，包括干炒牛河、翡翠蛋炒飯、老罈酸菜拌麵、秘傳雙醬拌麵、XO椒麻担担麵、皮蛋壽若粥與五香若燥飯等，單點價落在55元至120元之間，若搭配套餐則為145元至208元。套餐內容包含主食、川燙時蔬或韓式泡菜，以及湯品或飲品。

▲「港式甜湯」則有杏仁凍豆腐、養生芝麻糊、養潤核桃露，套餐加購價為98元。

「保溫燈區」集結多款養心茶樓人氣港點，包括蘿蔔絲酥餅、港式翠玉春捲、爆漿芝麻球、家鄉鹹水角、鬆化叉燒酥、香煎蘿蔔糕、琥珀蛋塔等，價格帶約28元至55元；「蒸籠區」則有養心燒賣皇、蜜汁叉燒包、黃金流沙包等現蒸點心，單價在30元至38元。

「單點小食」提供滷蛋、香鬆涼拌豆腐、韓式泡菜、川燙時蔬、酸辣金絲羹等配菜選擇，單價20元至65元；「港式甜湯」則有杏仁凍豆腐、養生芝麻糊、養潤核桃露，套餐加購價為98元，單點價為108元。

▲賀鴨郎推出平日午餐限定的「港味無限暢饗」。（圖／高雄承億提供）

另外，大胃王看過來！高雄承億酒店也有港點吃到飽活動，賀鴨郎中餐廳平日午間限定的「港味無限暢饗」持續到9月30日，經典港點與師傅手路菜全部無限續點，菜單上除了同時能享用烤鴨、油雞與叉燒的燒臘拼盤，還有臘味蘿蔔糕、燒賣、蝦仁腸粉、蜜汁叉燒包、帝王蟹鮮肉餃、揚州炒飯等，合計超過30道。

港味無限暢饗每人收費955元+10%，4至6歲兒童180元+10%，用餐時間為11:30至14:30，13:30為最後點餐時間。業者提醒，同桌賓客皆需選擇相同方案，恕無法混搭使用，每次點餐最多可選8道料理，上一輪餐點完成後才可再點下一輪。