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漫遊比利時古都根特！直擊百年名畫修復過程　冷門景點一次看

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"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者，旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國，超過70個城市，歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地，與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

▲▼根特美術館。（圖／Travel with Leo授權提供）

撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者陳莉玟

根特是比利時歷史古都，若只有一天的時間通常會將重點放在舊城區的根特鐘樓、聖巴夫大教堂、香草河岸、伯爵城堡等等，想好好遊覽這些景點就需要一整天了。本文分享的地方是非常次要的景點，以 Gent-Sint-Pieters 火車站西北方的根特美術館為核心，再介紹附近的城堡公園、聖彼得修道院。

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根特美術館
根特美術館（Museum voor Schone Kunsten Gent，簡稱為 MSK Gent）是根特最重要的美術館，離主要火車站Gent-Sint-Pieters 約15分鐘步行距離，旁邊就是重要的公園地帶：城堡公園。如果只安排一天的根特自由行應該是沒時間參觀根特美術館，但我還是推薦喜愛油畫的旅人可以考慮將根特美術館加到行程，有一些魯本斯、小布勒哲爾的作品，可憑根特城市卡（CityCard Gent）免費參觀。

根特美術館這幾年還有一項非常重要的任務：修復《敬拜神秘之羔羊》，總共分為三階段、預計於2026年完成。目前已經來到第三階段，修復重點是祭壇畫的上半部以及亞當、夏娃，雖然可以觀看修復狀況但不能拍照，來的時候可以看一下！

▲▼根特美術館。（圖／Travel with Leo授權提供）

▲展間入口附近。

▲▼根特美術館。（圖／Travel with Leo授權提供）

根特美術館的知名畫作並不多，換個角度想，可以輕鬆地走走看看、不需要一直思考是否錯過必看畫作。真要說代表性展品，應該就是魯本斯（Peter Paul Rubens）的作品，我看到兩幅，一幅是《Saint Francis Receiving the Stigmata（聖方濟各接受聖痕）》。

主題是天使在聖方濟各留下幾道聖痕（就是耶穌受難時身上的傷痕），對不熟悉基督教的人來說不好理解。這幅畫原本是附近聖彼得修道院（Saint Peter’s Abbey）的藏品，在18世紀末期被移到這邊展示。

另一幅是《Annunciation（天使報喜）》，也就是大天使加百列告知聖母祂將會懷孕，是蠻常見的繪畫主題。這幅作品實際上是安特衛普魯本斯之家的收藏，租借到根特美術館展示。

▲▼根特美術館。（圖／Travel with Leo授權提供）

▲《Saint Francis Receiving the Stigmata》。

▲▼根特美術館。（圖／Travel with Leo授權提供）

▲《Annunciation》。

另一個很值得欣賞的畫作是老布列哲爾（Pieter Bruegel de Oude）的兒子小布列哲爾（Pieter Brueghel de Jonge）的作品，其中一幅是《農民婚禮》，如果有在維也納的藝術史博物館看過老布列哲爾的畫作應該會覺得很熟悉。另一幅則是慶典之類的，也是非常「布列哲爾」的畫作，喜歡的人別錯過了！

▲▼根特美術館。（圖／Travel with Leo授權提供）

▲小布列哲爾的作品。

▲▼根特美術館。（圖／Travel with Leo授權提供）

▲小布列哲爾的《農民婚禮》。

▲▼根特美術館。（圖／Travel with Leo授權提供）

▲這是老布列哲爾的。

▲▼根特美術館。（圖／Travel with Leo授權提供）

▲這應該是描繪某個節慶吧！

看完上面兩位畫家的作品後，就可以隨意走走逛逛，有些畫作的主題蠻有趣的。有一幅畫作的主題是媽媽在安撫一位被獅子嚇到的小女孩，而那是女孩弟弟或哥哥的惡作劇，可以好好觀察三位人物的表情；還有一幅畫作是描繪室內驚慌的人物，參考一下畫名就會恍然大悟了。

▲▼根特美術館。（圖／Travel with Leo授權提供）

▲由根特市中心的聖米歇爾橋欣賞城區。

▲▼根特美術館。（圖／Travel with Leo授權提供）

▲▼根特美術館。（圖／Travel with Leo授權提供）

▲▼根特美術館。（圖／Travel with Leo授權提供）

▲▼根特美術館。（圖／Travel with Leo授權提供）

▲▼根特美術館。（圖／Travel with Leo授權提供）

▲也有祭壇畫。

整體來說，根特美術館的展品還蠻有趣的，花個1小時左右蠻不錯的，但如果只能在根特待一天，還是將重點放在市區的核心景點、不用特意過來，我是在根特待1.5天才有空檔到這邊。

城堡公園
根特美術館旁邊是城堡公園（Citadelpark），這區域在19世紀的用途是城堡跟兵營、於1831年完工，在1913年因為作為根特世界博覽會的場地而拆除城堡，然後為了慶祝比利時獨立100周年而在1930年再度大幅改造。其實城堡公園就是很一般的城市公園，由根特的Gent-Sint-Pieters車站走到根特美術館的時候可以順路散步，但不用特意過來。

▲▼根特美術館。（圖／Travel with Leo授權提供）

▲▼根特美術館。（圖／Travel with Leo授權提供）

▲▼根特美術館。（圖／Travel with Leo授權提供）

▲▼根特美術館。（圖／Travel with Leo授權提供）

▲▼根特美術館。（圖／Travel with Leo授權提供）

▲▼根特美術館。（圖／Travel with Leo授權提供）

聖彼得修道院
前面有提到根特美術館有一幅魯本斯畫作是由根特的聖彼得修道院（Saint Peter’s Abbey/Sint-Pietersabdij）移轉到美術館，這個修道院就在美術館附近（Google Maps 位置圖）、步行時間約10～15分鐘。修道院的歷史可以追溯到8世紀，但在15、16、18世紀都遭受嚴重破壞，某種程度而言也反映了根特戰火頻仍的歷史，目前的修道院很偏向巴洛克樣式，正立面有聖彼得的雕刻。

▲▼根特美術館。（圖／Travel with Leo授權提供）

▲修道院前面的廣場。

▲▼根特美術館。（圖／Travel with Leo授權提供）

▲修道院正立面。

▲▼根特美術館。（圖／Travel with Leo授權提供）

▲聖彼得。

聖彼得修道院內部非常寬敞，雖然屬於巴洛克樣式但蠻節制的，可以欣賞管風琴、巴洛克雕刻、油畫等等，沒有太多的文物介紹，如果有參觀根特美術館再考慮要不要順道過來，稱不上是根特的必去景點。

▲▼根特美術館。（圖／Travel with Leo授權提供）

▲聖彼得修道院的主祭壇。

▲▼根特美術館。（圖／Travel with Leo授權提供）

▲主祭壇。

▲▼根特美術館。（圖／Travel with Leo授權提供）

▲管風琴。

▲▼根特美術館。（圖／Travel with Leo授權提供）

▲很有莊嚴感的佈道講台，照例有象徵聖靈的鴿子。

▲▼根特美術館。（圖／Travel with Leo授權提供）

▲某個祭壇，左邊是揹著耶穌的聖克里斯多福。

▲▼根特美術館。（圖／Travel with Leo授權提供）

▲另外一個祭壇。

▲▼根特美術館。（圖／Travel with Leo授權提供）

▲油畫也可以欣賞。

▲▼根特美術館。（圖／Travel with Leo授權提供）

▲很常見的主題：聖殤。

▲▼根特美術館。（圖／Travel with Leo授權提供）

▲傳統四美德之一的審慎、智慧。

▲▼根特美術館。（圖／Travel with Leo授權提供）

▲傳統四美德之一的勇氣、堅韌。

▲▼根特美術館。（圖／Travel with Leo授權提供）

▲▼根特美術館。（圖／Travel with Leo授權提供）

▲用比較現代的畫風呈現聖家庭。

心得
雖然根特美術館是個還不錯的博物館，有魯本斯、小布列哲爾的繪畫，但還是比不上舊城區的核心景點，而且交通也不是太方便，比較適合在根特待超過一天或者超愛美術館的旅人。但如果喜歡繪畫的話還是值得造訪、不會讓人覺得多跑一趟，也可以順道去周遭景點走走。

根特美術館

地址：Fernand Scribedreef 1, 9000 Gent, 比利時
營業時間：平日09：30－17：30、假日10：00－18：00（周一休息）

聖彼得修道院

地址：Sint-Pietersplein 9, 9000 Gent, 比利時
營業時間：10：00－18：00（周一公休）

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格FB

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