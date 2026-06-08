《玩具總動員5》主題造景來了　5公尺抱抱龍、300架無人機秀登場

▲MITSUI OUTLET PARK林口店以「邦妮的房間」為主題，打造6大沉浸式場景。（圖／業者提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

《玩具總動員5》將於6月17日上映，MITSUI OUTLET PARK林口、台中港、台南，以及Mitsui Shopping Park LaLaport南港，搶先推出期間限定主題造景，其中，台南店有5公尺抱抱龍氣偶；林口店7月18日加碼推出300台無人機展演，打造今夏最具話題的打卡熱點。

▲▼林口店有近5公尺高的屋簷造景、玩具視角房間空間，以及1:1還原的叉奇裝置。



即日起至8月30日，《玩具總動員5》電影主題造景於MITSUI OUTLET PARK旗下4據點登場。林口店以「邦妮的房間」為主題，打造6大沉浸式場景，包含近5公尺高的屋簷造景、玩具視角房間空間，以及1:1還原的叉奇裝置，讓粉絲彷彿走進電影世界；台中港店以西部荒野冒險為主軸，規劃披薩連線、套索挑戰等互動遊戲；台南店則化身玩具宇宙基地，除了有5公尺高的抱抱龍氣偶，還能體驗角色辨識挑戰及創意著色活動。

▲▼台中港店「西部能量補給站」；台南店則化身玩具宇宙基地。



LaLaport南港則從7月1日至8月31日推出「夏祭總動員、玩樂總動員」主題活動，B1廣場打造熱帶野營基地與冒險前哨站，並設置巴斯光年主題貨櫃、玩具召集總部及友情璀璨舞台等大型場景，邀請大小朋友與胡迪、巴斯光年一起展開夏日冒險。

▲▼台南店除了有5公尺高的抱抱龍氣偶，還能體驗角色辨識挑戰及創意著色活動。



除了主題造景，各館也推出限定活動。MITSUI OUTLET PARK三據點將於6月12日至7月13日設置《玩具總動員5》期間限定快閃店，販售多款周邊商品；林口店更規劃限定拍貼機、夜間燈光秀，並將於7月18日加碼推出300台無人機展演，以胡迪、巴斯光年等經典角色點亮夜空，成為全台首創的《玩具總動員》主題無人機秀。另有集章任務、打卡贈禮及抽獎活動同步登場，讓影迷在電影上映前就能搶先沉浸於玩具世界的歡樂氛圍。