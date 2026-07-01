柏林博物館島「三大館」參觀重點一次看！直擊1485年金璽詔書原件

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撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者陳莉玟

「博物館島（Museumsinsel）」是柏林舉世聞名的觀光景點，上面有柏林舊博物館、柏林新博物館、佩加蒙博物館、舊國家美術館和博德博物館，柏林大教堂也在這邊。

這篇博物館島遊記介紹的，是舊國家美術館跟博物館島旁邊的德意志歷史博物館、新崗哨，後面兩個都位於菩提樹下大道（Unter den Linden）靠近博物館島那一側，接下來就來看看這三個柏林知名景點有何可觀之處。

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舊國家美術館

柏林的舊國家美術館（Alte Nationalgalerie）位於博物館島（Museumsinsel）的佩加蒙博物館旁，是博物館島上最重要的畫廊、於1876年落成，建築樣式為古典主義搭配文藝復興。

這邊的藏品大多為古典主義、印象主義、浪漫派等等，二次大戰後部分藏品於西德展出，兩德統一後藏品又回歸到這邊。其實我不是很愛這個美術館的畫作，要說柏林首屈一指的美術館當然是波茲坦廣場（Potsdamer Platz）附近的畫廊（Gemäldegalerie）。

▲典雅的舊國家美術館正立面，雕像是弗雷德里克．威廉四世。

▲由斯普雷河畔欣賞舊國家美術館。

▲若沒這些車拍起來應該很好看。

舊國家美術館展出不少畫作與雕刻，不過畫作大多是19世紀之後的，而且多數為德國畫家。個人不太欣賞德國畫作的畫風，感覺太厚重、沉悶，帶有種難以言喻的陰鬱，我講得出名字的德國畫家也只有杜勒！

▲成排的雕刻。

▲這主題應該是希臘神話的普西莎與愛神。

這邊介紹幾張我比較有印象的畫，舊國家美術館有提供英文導覽機，不過展示的畫家在台灣大多不知名，但有一張梵谷描繪蒙馬特的畫作，也有莫內的。

▲梵谷描繪蒙馬特的畫作，這風車還在，跟這地點相關最知名的畫作就是雷諾瓦的《煎餅磨坊舞會》。

▲馬內的名畫《In the Conservatory》，雖然他的畫風很好認，但這張對他而言太中規中矩了。

▲Giovanni Segantini描繪的返家，我覺得太寫實主義了，他有很多描繪阿爾卑斯山生活的畫作。

▲德國名畫家Adolph Menzel的油畫。

▲法國畫家Honoré Daumier的畫作，偏向印象派畫風。

博物館是否可以逛得開心的重點其實不是展品多有名，而是投不投緣。因為參觀了我心目中數一數二的美術館畫廊，再加上不甚喜愛舊國家美術館的展品，這邊應該是我該次歐洲之行逛得最隨便的美術館。雖說如此，它真的是柏林重點美術館，對它展品主題有興趣的旅人還是推薦去參觀一下，反正大不了花個一小時，而且用柏林博物館卡可以免費參觀。

新崗哨

建築樣式為新古典主義的新崗哨（Neue Wache）位於菩提樹下大道靠近博物館島側，原本是皇宮守衛駐紮的警衛室（洪堡論壇就是位於柏林王宮–城市宮的舊址）。後來幾經變革，於1993年成為「德意志聯邦共和國戰爭與暴政犧牲者紀念館」，之前曾是陣亡戰士紀念館、法西斯主義和軍國主義受害者紀念館（東德時期）。

▲左側是新崗哨，右側是等等會介紹的德意志國家歷史博物館。

▲新崗哨的正立面。

新崗哨的參觀重點只有一個，由德國近代知名藝術家凱綏．柯勒惠支（Käthe Kollwitz）創作的「母親與亡子」雕刻放大版，原版是於1937年左右開始製作的，柯勒惠支於二次大戰結束前幾周過世，生前是德國非常知名的藝術家，也曾經奮不顧身的抗議納粹暴政。

柯勒惠支專精於版畫跟雕刻，主題著重於戰爭帶來的家破人亡、妻離子散跟資本主義發展下中下層民眾艱困的處境。在一次大戰爆發之初她說服丈夫讓小兒子從軍，結果沒多久就戰死，讓她內疚不已，再加上德國戰敗後政經情勢不穩，使她開始反思戰爭、共產主義、資本主義帶來的動盪，反映到她日後的創作。

「母親與亡子」就是備感哀戚的母親懷抱死亡的孩子，重點在於母親的悲傷，孩子的臉半遮半掩的。雕像上方是鏤空的天花板，也就是這雕像會承受日曬、雨淋，象徵戰爭帶來永無止盡的苦難。參觀時間約半小時，這是一個非常嚴肅的場所，在裡面請勿大聲喧嘩或嬉鬧。

▲空蕩蕩的新崗哨，裡面只有一尊雕像。

▲母親的表情是經典。

德意志歷史博物館

新崗哨旁邊的德意志歷史博物館（Stiftung Deutsches Historisches Museum，簡稱 DHM）以前是軍械庫，1987年成立時是為了慶祝柏林建城750周年，展出的重點當然就是德國跟中歐相關的歷史文化，內容超級豐富的！

▲由柏林大教堂拍德意志歷史博物館（右邊那一棟）。

▲我去參觀時建築剛好在整修，只能拍局部特寫。

我來參觀這博物館也是個意外，原本在柏林只打算參觀波茲坦廣場的畫廊、博物館島的佩加蒙博物館跟舊國家美術館。參加徒步導覽時導覽員大推這博物館，又可使用柏林博物館卡免費參觀，而且我對德國歷史蠻感興趣的，就抽出約一小時參觀，其實不夠，但在這博物館待太久也是很燒腦！

這博物館的參觀動線很簡單，租了導覽機之後順著動線就可以依編年史的方式探索德意志地區各時期的歷史文物，有提供中文導覽機但是內容比較少，還是可以聽英文導覽就是了。介紹時期包含超早期的中古世紀、16－17世紀德意志地區重要的諸侯、19世紀時期拿破崙相關文物，就是帶你走過一千年左右的時光隧道，簡介由德意志成為德國的歷史。

▲博物館的中庭。

▲進去應該是樓梯。

▲以前的重裝騎士裝備。

▲某位條頓騎士團團長的配劍，上面有獅子與老鷹的裝飾。

▲四世紀初殉道的聖人：Saint Florian。

▲神聖羅馬帝國皇帝：馬克希米利安一世。

▲哈布斯堡家族的人，這一位是利奧波德一世，也是維也納格拉本大街鼠疫紀念碑的那位君主。

▲描繪支持新教的選帝侯Johann Friedrich被皇帝接見、釋放的場景。

▲以前的大砲。

▲1683年維也納圍城戰時Friedrich von der Groeben取得戰利品：土耳其帳篷。

▲應該是某位神聖羅馬帝國皇帝跟德意志地區大大小小公國、王國的徽章。

以上文物的介紹都比較簡單、用圖說就大概可以明白文物的意義，結束前再介紹一個：金璽詔書（Golden bull）。簡單來說，在查理四世於1356年在紐倫堡頒布金璽詔書前，神聖羅馬帝國國王（羅馬人的國王）的產生過程很混亂，然後國王經由教宗加冕才是皇帝；在查理四世頒定金璽詔書後，才確定由選帝侯選出國王。這個制度的細節後來又經過不少調整，不管是選帝侯人選或者各種儀式的舉行城市都有變化！

要特別說明一點，金璽詔書廣義來說是指歐洲君主頒定的法令，而查理四世於1356年頒訂的是最知名的一個，德意志歷史博物館有保存1485年於史特拉斯堡印刷的上述金璽詔書。

▲1485年於史特拉斯堡印刷的金璽詔書。

心得

雖然這篇遊記介紹的三個博物館並不是柏林最精華的景點，不過位置優越、鄰近博物館島，很好安排行程，而且我蠻推薦德意志歷史博物館跟新崗哨，尤其是前者，德國境內唯一可以跟它匹敵的同類型博物館應該只有紐倫堡的日耳曼國家博物館。至於舊國家美術館值不值得去就看個人偏好的畫風了，它的館藏其實也蠻多的、是德國重要的美術館。

德意志歷史博物館

地址：Unter den Linden 2, 10117 Berlin, 德國

開放時間：10：00－18：00（閉館日與特殊開放日請參考官網）

舊國家美術館

地址：Bodestraße 1-3, 10178 Berlin, 德國

開放時間：10：00－18：00（周一不開放）

新崗哨

地址：Unter den Linden 4, 10117 Berlin, 德國

開放時間：10：00－18：00

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

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