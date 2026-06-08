烏來南勢溪畔的療癒秘境！聽手碟、DIY香氛　山水間舞動身體

▲馥蘭朵烏來近期推出全新「四季療癒課程」。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／新北報導

在工作與生活被行程表填滿的日常裡，許多人到了假日，反而不知道該如何真正放鬆。位於新北烏來、依傍南勢溪而建的馥蘭朵烏來，近期推出全新「四季療癒課程」，結合香氛、身體覺察與藝術展演，引導旅人暫時離開手機與城市節奏，在山林溪水之間，找回與自己相處的時間。

▲馥蘭朵烏來餐廳空間。（圖／記者彭懷玉攝）



此次課程由前太陽劇團成員、國際表演藝術家張逸軍策畫，攜手馥蘭朵烏來Dasha SPA療癒師詩涵，依循二十四節氣設計春「生」、夏「淨」、秋「養」、冬「藏」四大主題。記者實際體驗夏季限定的「夏．淨」課程，從味覺、嗅覺到身體感知，展開一場循序漸進的療癒旅程。

▲▼半日遊專案從用餐開始，夏季前菜、湯品，到主餐與甜點，滿足旅人的味蕾。（圖／記者彭懷玉攝）



中午抵達飯店後，先以思鸝餐廳的季節套餐揭開序幕。從前菜、湯品到主餐與甜點，在南勢溪畔緩慢用餐，讓人打開味蕾、細細品嘗食物原味，放下平日匆忙的步調。

▲除了了解精油用途，還能DIY精油滾珠瓶。（圖／記者彭懷玉攝）



餐後進行手作精油調香。療癒師詩涵介紹適合夏季使用的9種植物精油，包含山雞椒、苦橙葉、玫瑰草、薰衣草等香氛，參與者在瞭解自身所需後，可依照當下心情挑選3款喜愛的味道，調製專屬自己的滾珠精油瓶。

▲▼張逸軍帶領學員從呼吸、伸展開始，逐步喚醒身體感知，在風聲、蟬鳴與溪流聲伴隨下特別療癒。（圖／記者彭懷玉攝）



接下來的肢體覺察課程，則是整場活動最令人印象深刻的環節。張逸軍帶領學員從呼吸、伸展開始，逐步喚醒身體感知，不強調動作標準與否，而是鼓勵每個人專注當下感受。課程中，在風聲、蟬鳴與溪流聲伴隨下，甚至在山林間模仿動物的聲音，並圍成一圈互動，原本拘謹的身體逐漸鬆開，笑聲也慢慢取代了緊繃與壓力。

▲▼「生活儀式」由敲響頌缽聲開啟聽覺旅程；下圖：排灣族傳唱藝術家芮斯（右）吟唱原民曲調揭開高潮。（圖／記者彭懷玉攝）



當陽光漸漸轉柔，下午4點登場的「生活儀式」則為整場體驗畫下句點。旅人圍坐溪畔，在頌缽、手碟與鼓聲交織下閉上雙眼，搭配南勢溪對岸傳來的鑼聲回響，感受聲音在山谷間流動。並由排灣族傳唱藝術家芮斯吟唱原民曲調，為活動揭開高潮，彷彿整座山林都成為演出的舞台，讓人不自覺沉浸其中，還有機會體驗擊鼓、源自南美洲的「祈雨棒」，開啟互動的一環。

▲▼馥蘭朵烏來用餐區、多功能場域皆擁有大片玻璃窗，將戶外綠意引入室內空間。（圖／記者彭懷玉攝）



馥蘭朵表示，「秋．養」課程將於9月19日、20日舉行，「冬．藏」則規劃於12月19日至21日登場，每場從中午12點至下午4點30分，內容包含張逸軍肢體覺察課程、5ml精油調香體驗及思鸝套餐，每人2,280元，適合想暫時遠離城市喧囂、為身心充電的旅客。

▲北投麗禧「春夏微旅」一泊一食專案每晚12,000元起。（圖／北投麗禧酒店提供，下同）



另外，端午連假將至，北投麗禧溫泉酒店為住客準備象徵平安祈福的艾草香包，增添節慶氛圍。6月19日至21日入住旅人，還可獲贈由甜點主廚李俊儀設計的端午限定甜點「抹茶豆沙酥」，以粽子造型呈現，外層選用日本宇治抹茶製成酥皮，包裹綿密豆沙餡，並加入松子增添香氣與口感，再以麵線巧妙模擬粽繩，兼具節慶意象與創意巧思。

▲凡於6月19日至6月21日入住北投麗禧之住客，可獲純手工捏製、外型精巧可愛的「抹茶豆沙酥」。



北投麗禧坐落於北投山林高處，引入大磺嘴天然白磺泉，全館客房皆設有冷熱雙湯池及景觀陽台，可一邊泡湯、一邊欣賞山林綠意。入住期間亦可免費使用露天風呂大眾湯，體驗不同溫度溫泉池、烤箱及蒸氣室等設施。即日起推出「春夏微旅」一泊一食專案，每晚1.2萬元起，端午連假期間每晚1萬2,600元起，邀旅客度過愜意假期。