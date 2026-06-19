阿姆斯特丹必逛這兩座百年運河屋！從「寬度」判斷屋主財力

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撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者陳莉玟

阿姆斯特丹以運河景觀聞名遐邇，除了於運河區漫步、搭乘運河遊船，參觀運河屋也是不錯的選項。這一篇遊記會先介紹「阿姆斯特丹運河博物館」，裡面以多媒體導覽深入淺出的說明阿姆斯特丹運河區的發展。「Museumhuis Bartolotti」是我很早就知道的運河屋，一直想進去參觀。

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阿姆斯特丹運河博物館

位於阿姆斯特丹紳士運河（Herengracht）的運河博物館（Grachtenmuseum）是一個很有趣的景點，建築本身是17世紀下半葉完工的運河屋，曾經是不少商人與銀行家的住宅，目前則是作為運河博物館使用，主題當然就是介紹阿姆斯特丹運河的拓展史。

這座博物館的策展方式不同於一般博物館以內部裝潢及文物陳列為主，它是以約50分鐘的多媒體導覽介紹17世紀荷蘭黃金年代的阿姆斯特丹運河環帶開發史，所以別期待可在這邊看到富麗堂皇的運河屋，想欣賞這樣的運河屋，非常推薦到菲力特貴族豪宅走走。

▲低調的運河博物館入口。

▲前方的樓梯通往多媒體導覽。

進入運河博物館之後第一步當然就是購票或換票（可使用博物館卡），拿到票券之後先聽從工作人員指示於一樓的展廳逛一下，等候他們的指引開始進到多媒體導覽區域。輪到我們之後工作人員會提醒我們入場，進入之後動線非常簡單、跟著走就對了，有提供中文導覽機、不用擔心看不懂內容。

導覽的內容主要是運河環帶的開發史、運河屋介紹、阿姆斯特丹的現況，我因為已經造訪多次阿姆斯特丹，也看過非常經典的《自由之城：反抗權威、宗教寬容、商業創新，開啟荷蘭黃金年代的阿姆斯特丹》，所以對這一段歷史還算熟悉，初次造訪阿姆斯特丹應該會覺得這段歷史蠻有趣的。

▲等待區。

▲一開始的簡介。

首先說明運河環帶的開發，這邊的環帶指的是西邊，也就是遊客常去的西教堂、安妮之家那邊，而不是舊教堂、紅燈區、善德街所在的運河東邊。在這一段發展史中，運河環帶的主角是紳士運河（Herengracht）、國王運河（Keizersgracht）、王子運河（Prinsengracht）這三條。

它們的發展始於17世紀初，肇因於80年戰爭期間根特、安特衛普、布魯塞爾等法蘭德斯南部大城飽受摧殘，阿姆斯特丹受到的影響較小、成為移居的主要目的地，反而是蒸蒸日上的發展，而後遺症之一就是空間不足。

17世紀初第一次的拓展是紳士運河（原本的城牆）與國王運河，後來才有王子運河，其實就是由內而外。如果以水壩廣場為中心，應該可以發現西邊的運河由內到外依序是辛格運河（Singel）、紳士運河、國王運河、王子運河。王子運河算是該世紀最後一波的拓展，主要用途為倉庫、平民住宅等等，取名為「王子」是因為名稱好聽一點、比較好賣，仔細觀察運河屋，會發現紳士運河跟國王運河上運河屋的氣派程度是超過王子運河的。

運河環帶拓展史展間

介紹運河環帶拓展史的展間主軸是一張多媒體地圖，仔細觀看地圖的變化就可以察覺這區域的變化，非常淺顯易懂，主題大致就是我上面介紹的內容，結束之後再跟著指引到下一區。

阿姆斯特丹運河屋一直是我超愛的歐洲城市景觀，介紹運河屋的展間中會以多媒體的方式介紹比較有名的阿姆斯特丹運河屋，它們大多數分布在前述的三條運河，介紹的同時也會顯示地址，有興趣的話不妨抄下來、實地探訪。

運河屋的觀察重點是立面寬度以及山牆，以前是以立面的寬度來決定稅金，我們也可由此判斷屋主的富裕程度，蠻有趣的。運河屋的另一個重點就是爭奇鬥艷的山牆，除了造型多變，有的簡樸有的繁複，我是覺得蠻有趣的，也能由山牆的設計判斷哪些以前可能是作為倉庫。

這邊除了展示部分運河屋的模型、眾多運河屋的外觀描繪與地址，還會以多媒體的方式展示以前居民的社交活動，不妨看一下。如果想規劃阿姆斯特丹運河屋之旅可以參考《DK Eyewitness Amsterdam》，我向來都是根據裡面的介紹決定運河屋的參觀路線。

▲這一棟是倉庫。

▲修建中的運河屋，它的一樓是儲藏室。

▲另一棟高級的運河屋。

▲這一棟裡面有多媒體介紹。

▲模擬過去運河屋的擺設與社交活動。

▲列出一堆特別的運河屋，以及其地址。

▲這邊大多位於紳士運河。

導覽的最後一部分比較無聊，就是以全景影片介紹阿姆斯特丹運河區的發展，不過會展示一些有趣的圖片以及鳥瞰圖，還是可以看一下，反正都要順路走完導覽全程再離開博物館。

▲最後一段導覽。

▲運河屋素描。

▲當代的阿姆斯特丹，前方是西教堂。



Museumhuis Bartolotti

位於紳士運河上、西教堂附近的Museumhuis Bartolotti也是阿姆斯特丹知名的運河屋，內部開放參觀，但可看程度遠不如菲力特貴族豪宅。這棟建築的歷史可以追溯到17世紀初，算是拓建紳士運河時期興建的運河屋，其實內部蠻華麗的。跟阿姆斯特丹眾多運河屋一樣，這棟也轉手過不少次，18世紀的擁有者又增建了目前的後屋。

雖說可以參觀的展間不多，而且每周只開放四～五天，不過還是有一些值得欣賞的區域，例如寬廣的花園。在運河區散步時可能會注意到這區域都沒花園，其實是有的，只是位於建築群的中心，由街道上是看不到的。

建築的樓梯也蠻值得欣賞的，有趣的是一樓通往二樓的樓梯比較華麗，因為客人只會走一樓到二樓，這一段的樓梯要炫富一點。如果想安排參觀這個博物館，時間約需30－40分鐘，大門可能是關閉的，敲一下門就會有人帶你入內了，很奇妙！

▲Museumhuis Bartolotti。

▲這是櫃台，陳設非常典雅。

▲很洛可可＋巴洛克的二樓大廳。

▲位於地下室的廚房，有問題可以請教志工。

▲通往二樓，有大理石裝飾。

▲很巴洛克的灰泥雕飾。

▲古老的鐘，天花板的灰泥雕飾也很繁複。

▲外圍花園。

▲運河屋是有花園的，只是由馬路區域看不到。

阿姆斯特丹運河博物館

地址：Herengracht 386, 1016 CJ Amsterdam, 荷蘭

開放時間：10：00－17：00（周一12：00開放）

Museumhuis Bartolotti

地址：Herengracht 170, 1016 BP Amsterdam, 荷蘭

開放時間：周三至周日10：00－17：00（偶爾會調整，請至官網確認近期開放時間）

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

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