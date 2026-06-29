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台中市區竟藏農莊景觀餐廳！品嘗總舖師辦桌料理　假日一位難求

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼田寮農莊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳莉玟

這間「田寮農莊」是我放了很久的口袋名單，因為有庭園落羽松，而且還有號稱總舖師的美味料理。就位於台中南屯區，整個環境很鬧中取靜，享受自然的農村風情。

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田寮農莊位置
我們這天從北屯開車到田寮農莊大概也要半個多小時，田寮農莊有自家停車場，不過用餐的地方還要往前再走幾間才是入口。

▲▼田寮農莊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼田寮農莊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼田寮農莊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲附近都是稻田，難得在台中市區可以看到這樣鬧中取靜的環境。

環境

▲▼田寮農莊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼田寮農莊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼田寮農莊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲一走進來就看到很多農耕時代的用具。

▲▼田寮農莊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼田寮農莊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼田寮農莊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

裡面還有養鸚鵡和小白兔，很多小朋友吃完飯就在這裡跟動物玩，後來我才知道原來後面還有養羊，不過天氣有點熱，那個區域蚊子很多。

▲▼田寮農莊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼田寮農莊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲這裡還有自家生產的農作物。

▲▼田寮農莊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

進來的時候接待人員問我們有沒有訂位，我們說沒有，結果現場只剩下戶外區了，接待人員叫我們先到櫃台報到，服務人員會帶位，那個接待人員態度讓人感覺沒有很和善。

▲▼田寮農莊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼田寮農莊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼田寮農莊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼田寮農莊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼田寮農莊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

我們就坐在這個戶外區，其實我覺得可以看看田寮農莊戶外風景還滿不錯的，只不過這天真的很熱，電風扇吹的又是熱風。建議大家要來田寮農莊一定要提早訂位，尤其是假日。

▲▼田寮農莊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼田寮農莊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼田寮農莊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

菜單

▲▼田寮農莊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲看了網路的介紹，田寮農莊原本是辦桌為主，2018年才轉型成為景觀餐廳，可以品嚐總舖師的料理。

▲▼田寮農莊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼田寮農莊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼田寮農莊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼田寮農莊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼田寮農莊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼田寮農莊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

餐點介紹

頭路菜
這個是套餐，還附了三樣小菜和一盤青菜，另外還有附紅茶、綠茶等飲料。如果不想點套餐的話，也可以單點，價格會比較便宜。這道頭路菜，大概是期待太高了，覺得以總舖師的料理來說，吃起來真的就只是中規中矩。而且我覺得它的酸度比較高，湯頭的濃稠感也過高。

▲▼田寮農莊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼田寮農莊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

紅燒小封肉

▲▼田寮農莊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼田寮農莊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲肉比較小塊，而且沒有想像中的軟嫩入味，不過味道是可以的。

田寮肉燥飯－59元

▲▼田寮農莊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

蘿蔔糕

▲▼田寮農莊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲這個我覺得不太行，而且這個擺放位置也太隨性了。

花好月圓

▲▼田寮農莊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲就是喜宴中第一道甜點。

牛奶麻糬

▲▼田寮農莊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲因為是牛奶麻糬，所以吃到的是比一般麻糬還要來的軟的口感。

豆乾米血雙拼

▲▼田寮農莊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲這個完全不行，豆乾根本完全沒入味，米血的口感也是偏硬。

茶凍

▲▼田寮農莊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

老闆娘的水果茶

▲▼田寮農莊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲雖然有點貴，不過真的滿好喝的，而且還有新鮮的水果，旁邊的綠茶是附餐的飲料。

心得
田寮農莊的環境是真的很不錯，讓小孩子可以親近大自然。唯獨餐點有點期待過高，感覺和一般簡餐店吃起來的感受差異不大，這點大家可以斟酌一下！

▲▼田寮農莊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼田寮農莊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼田寮農莊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼田寮農莊。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

田寮農莊

地址：台中市南屯區楓樹里樂田巷2－34號
電話：04－24795186
營業時間：平日11：30－15：30｜假日11：30－15：00、17：00－20：00（周三公休）

飛天璇
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