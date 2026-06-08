機票價格鬆動了！業者點名下半年最划算航點　日韓仍是出國首選

▲星宇航空（右）近日開航布拉格、峇里島航線。（圖／記者周湘芸攝）



記者彭懷玉／台北報導

隨著國際油價回落、航空公司持續開闢新航點，旅遊業者觀察，今年下半年國際機票價格已逐步回到相對合理區間。雄獅旅遊指出，東南亞、中國大陸及部分歐洲航線票價已較去年同期更具競爭力，加上國籍航空已從6月7日起調降國際線燃油附加費，近期正是規劃下半年出國旅遊的好時機。

機票部分航線價格明顯回調

雄獅旅遊公關部總經理單葑表示，先前受美伊戰爭與國際油價上漲影響，機票價格維持高檔，但隨著市場逐漸恢復供需平衡，部分航線已出現明顯回調。

以燃油附加費為例，國籍航空短程航線已由45美元降至35美元（單程省下約台幣310至350元），長程航線則從117美元降至91美元（單程省下約台幣800至860元）。本次攜手星宇航空推獨家優惠，長線折數約7折，若再搭配信用卡優惠，實際成交價甚至可較原價便宜5,000至6,000元以上。

▲捷克布拉格。（圖／雄獅旅遊提供）



最值得入手的航點

若從下半年最值得入手的航點來看，單葑認為，歐洲與東南亞仍是優惠幅度最大的市場。其中，近期星宇新開航的布拉格航線成為熱門焦點，原價約3.6萬元的機票，在促銷、燃油附加費調降及信用卡優惠後，總價有機會再省近6,000元；峇里島優惠幅度超過5,000元，曼谷若搭配雙人同行方案，也有機會省下4,600元以上。

▲峇里島佩尼達島。（圖／記者彭懷玉攝）



農曆春節票價漲幅最大

業者提醒，若有中秋節、國慶日、跨年及農曆春節等熱門檔期出遊規劃，仍建議提早購票。其中以農曆春節票價漲幅最大，熱門航線價格甚至可能較平日高出一倍以上；跨年檔期則受日本滑雪、韓國賞雪、歐洲聖誕市集及東南亞度假需求帶動，通常為全年第二波票價高峰。

何時買機票最划算？

至於何時購買機票最划算？雄獅建議，東北亞、東南亞等短程航線可於出發前2至4個月規劃，歐美等長程航線則建議提前4至6個月布局。若遇到大型促銷活動，且已確定出遊日期，看到符合預算的價格即可考慮下手，以免越接近出發日期票價越高。

▲京都東福寺賞楓。（圖／記者蔡玟君攝）



日韓仍最受歡迎

從市場趨勢來看，東北亞仍是台灣旅客最熱衷的旅遊區域。雄獅統計，今年1月至5月東北亞機票開票營業額較去年同期成長超過6成，開票張數更接近翻倍，尤以日本及韓國表現最亮眼。業者分析，東北亞具備飛行時間短、航班密集及旅遊資源豐富等優勢，加上賞楓、滑雪等季節性需求支撐，預料仍將是2026年台灣出境旅遊市場最重要的成長動能。

此外，東南亞因旅遊成本相對親民、航程時間適中，且擁有豐富度假型產品，預估也將維持穩定成長。整體而言，在機票價格逐步回穩及航線供給持續增加下，東北亞與東南亞可望持續成為台灣旅客出國首選目的地。