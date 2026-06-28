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熱帶水果吃到飽！大馬柔佛自由行必排這農場　騎越野車穿梭果林間

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳莉玟

馬來西亞柔佛有什麼必去親子景點呢？我強烈推薦「Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）」！如果你以為柔佛州的迪沙魯地區只有海邊度假村好玩，那真的太可惜了，這裡是一座結合「自然生態、熱帶水果、可愛動物區、水果餐、越野車」的大型果園，非常適合親子旅遊、情侶約會，甚至長輩同行也很適合，尤其喜歡吃水果的人，當季水果真的任你吃！

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▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

票價資訊

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

果園導覽＋水果餐＋水果吃到飽
這裡是一座佔地約180英畝的熱帶農場，種植超過100種水果，像是榴槤、紅毛丹、山竹、火龍果、菠蘿蜜等，還有不少少見的熱帶水果。來這裡玩，搭配組合套餐是最划算的，我們為了水果吃到飽，特別安排中午來這裡吃水果餐，不但有水果入菜，還有熱帶水果吃到飽！

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

▲當天還有提供水果冰沙。

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

▲真的超多種水果，任你吃。

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

▲台灣雖然也是水果王國，但馬來西亞熱帶水果的風味跟口感還是很不一樣，各有特色。

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

▲除了水果吃到飽以外，也提供馬來在地甜點小吃。

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

▲▼飲料也是任你喝。

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

▲美女親自端水果餐上桌，感覺服務很好。

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

▲上菜速度很快。

菜色分享

火龍果蘇東（花枝／魷魚）

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

▲炸得酥脆的魷魚是我最喜歡的一道，炸得香酥的魷魚搭配酸甜果香的火龍果醬，很好吃。

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

百香果酸辣魚
這一道非常有熱帶南洋風味，搭配百香果自然的果香與微酸甜感，可以中和酸辣醬汁，多了一股水果清香，酸度清爽、辣度溫和，非常開胃。整道魚吃起來酸、甜、辣平衡，很有夏日南洋風情。

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

▲魚本身炸得酥香，外皮吸附醬汁後會有微酥微濕口感，很入味。

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

例湯

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

▲微酸辣清爽口感，很開胃。

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

鐵板豆腐

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

▲就是熟悉的台味鐵板豆腐，裡面甚至還有小學生最害怕的三色豆。

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

椰漿燜米蕉
也是有濃厚南洋風情的一道料理，濃郁椰漿香氣，奶香中帶點椰子清甜。米蕉本身甜度比較高，又比一般香蕉多了一點Q軟帶點糯的口感，搭配椰漿後有點像香蕉甜點。

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

百香果雞排

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

▲我們熟悉的雞排搭配百香果醬，絕對是你可以想像得到的口感。

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

炸物小點心

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

▲這是自助餐車裡拿的。

芒果酸甜蝦

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

▲超大隻的炸蝦，炸得非常酥脆，不用剝殼就可以直接吃了！搭配芒果的酸甜滋味，怎麼可能不好吃。

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

榴槤

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

▲老闆說果園內的榴槤還沒熟，馬來西亞榴槤是熟了掉在地上才吃，所以季節還沒到，老闆乾脆去外面買來給我們吃。

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

▲不同品種的榴槤，口感會有差異，目前還是貓山王的榴槤是最好吃的。

沙灘越野車遊園
一般果園導覽都是步行，沿路導覽，但也可以加價選擇沙灘越野車遊園，穿梭在果園間奔馳著，很帥也很酷，建議大家可以體驗看看。

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

▲參觀果園時，他們說前幾天來了十二隻野生大象來偷吃榴槤樹，還拿了監控錄影給我們看。

動物園區

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

▲果園裡面竟然還有一座小小的動物園區，有鴕鳥、蛇、鹿、駱駝等。

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

可愛動物園區
這一區的動物都是比較小型，除了親人的草泥馬以外。想進去體驗的話，需要加價30令吉（約新台幣232元），不過很值得，小朋友一定會特別開心，可以更親近小動物，甚至可以抱。

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

▲羊駝很親人很可愛，可以拿牧草餵食。

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

▲鸚鵡。

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

▲天竺鼠。

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

▲竟然有狐狸跟浣熊。

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

▲狐狸的體型比想像中纖細許多。

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

▲浣熊超胖超可愛，而且意外地沒有什麼味道。

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

▲狐獴也是乖乖的讓人摸。

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

▲還有可愛的貓咪。

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

▲體型很小的狨猴。

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

▲竟然還可以體驗騎馬，來這裡真的至少可以安排半日遊。

伴手禮專賣店

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

▲走的時候還可以買伴手禮，主要是水果、果乾與水果加工品很值得買，畢竟是產地。

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

▲▼Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）。（圖／Mika授權提供）

Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）

地址：92, 82200 Kota Tinggi, Johor Darul Ta'zim, 馬來西亞
營業時間：09：00－18：00

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