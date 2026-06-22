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五分埔「垂吊手搖」隱身民宅二樓！出餐找零全靠升降機

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼鮮茶e站。（圖／周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

台灣飲料店實在太多，開在民宅二樓的飲料店我倒還是第一次見到。位在信義區五分埔商圈內的「鮮茶e站」，便是這樣一間超酷的飲料店，使用升降機器垂吊式出餐，菜單價格平價、飲料選擇多，可用LINE預約點餐，在附近的話只要點一杯飲料，老闆就幫你外送！

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地點
距離捷運後山埤站1號出口約450公尺，步行時間6分鐘左右可抵達；如果要從捷運松山站、松山火車站那邊走過來也不遠，大約走個550公尺、8分鐘。

▲▼鮮茶e站。（圖／周花花授權提供）

營業資訊
營業時間為11：00－23：00，老闆表示基本上都不會休息。但我第一次來是某個周末晚上，就碰到臨時公休，如果擔心買不到的話，可以提前打電話確認。老闆、老闆娘人都很好，態度相當和善，這天等餐時老闆剛外送回來，還貼心的跟我說「稍等一下喔，很快就好了」。

▲▼鮮茶e站。（圖／周花花授權提供）

菜單
原本這家是快可立，也是很多人從小喝到大的飲料店。以現在飲料店的售價來說，鮮茶e站賣的價格相當平價，分成中杯、大杯。

▲▼鮮茶e站。（圖／周花花授權提供）

升降機器垂吊式出餐
飲料製作完成後，就會從二樓垂吊下來，付錢、找零也都是靠這個籃子。這樣的設計真的是蠻酷的，台北市應該只有鮮茶e站有吧，印象中還沒在其他地方看過。

▲▼鮮茶e站。（圖／周花花授權提供）

▲▼鮮茶e站。（圖／周花花授權提供）

▲▼鮮茶e站。（圖／周花花授權提供）

仙草甘茶—30元（中）
最近的天氣實在太熱，於是點了杯仙草甘茶，很棒的是可以做無糖。原本預期這類型平價飲料店，風味可能都會偏稀，並沒有抱太多期望，沒想到味道還不錯。仙草茶有著淡淡回甘香氣，無糖喝起來也不會苦澀，我覺得還蠻好喝的，之後有經過還會再買。

▲▼鮮茶e站。（圖／周花花授權提供）

心得
雖然最初是因為覺得垂吊式出餐很酷，才把鮮茶e站收進五分埔美食清單中，但因為老闆、老闆娘人很親切，加上無糖仙草甘茶蠻好喝的，大大加分了推薦指數。如果有來五分埔商圈買衣服、逛饒河夜市、松山慈祐宮拜拜的話，推薦都可以走過來買杯會垂吊出餐的飲料。

鮮茶e站（原快可立）

地址：台北市信義區永吉路443巷13弄25號2樓
電話：02－87878678
營業時間：11：00－23：00

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