「雄獅X星宇」優惠10日開跑　宮古島5航點來回2888元起

▲桃園機場出國人潮。（圖／記者徐文彬攝）



記者彭懷玉／台北報導

儘管上半年受國際油價影響，機票價格仍維持高檔，但民眾出國熱情未減。雄獅旅遊統計，今年1月至5月機票銷售較去年同期成長3成，開票張數更增加近5成，其中以日本及韓國最為突出，旅遊人數較去年同期翻倍成長。為此，雄獅祭出5航點來回機票2,888元起優惠，以回應熱潮。

▲雄獅旅遊統計，今年1月至5月機票銷售較去年同期成長3成，以東北亞市場表現最亮眼。（圖／雄獅旅遊提供）

雄獅旅遊分析，隨著國際油價逐步回落，加上星宇航空陸續開航釜山、布拉格及峇里島等新航點，市場供給增加，帶動下半年旅遊需求升溫。尤其今年下半年接連有中秋節、國慶日等連假，加上2026年農曆春節提早規劃需求浮現，機票預訂熱度已明顯升高。

▲6月18日再加碼推出布拉格來回機票16,888元限量搶購。（圖／雄獅旅遊提供）

看準下半年旅遊商機，雄獅旅遊攜手星宇航空，6月10日至24日推出「雄獅X星宇獨家起飛祭」，涵蓋台北、台中出發共41個國際航點最低7折起，適用出發日期最長可至2026年底。

▲宮古島與那霸前賓沙灘。（圖／記者蔡玟君攝）



除航線優惠外，活動祭出「天天加碼天天送」多重好康。活動期間每日早上10點限量開搶來回機票2,888元起，航點包含曼谷、胡志明市、宮古島、香港及澳門等城市輪番登場；6月18日再加碼推出布拉格來回機票16,888元限量搶購，為本次活動最大亮點之一。

▲香港昂坪360「全景纜車」。（圖／記者彭懷玉攝）



此外，透過雄獅APP下單還有限量500元折扣碼，持指定信用卡購買星宇機票再享千元折扣；新會員加入有機會抽中1,000點雄獅幣。購買日本來回機票加贈日本當地遊折扣碼，美國、歐洲機票單筆滿10萬元再送20吋行李箱。

▲▼星夢郵輪推出全新原創音樂歌舞巨獻《Forever Broadway》，並於即日起在雲頂夢號獨家全球首演。（圖／星夢郵輪提供）



另外，星夢郵輪宣布推出全新原創音樂歌舞秀《Forever Broadway》，即日起在雲頂夢號全球首演，作為品牌成立10周年的重要慶祝活動之一。此次首度攜手百老匯亞洲國際，把百老匯經典音樂劇搬上郵輪舞台，為亞洲旅客帶來沉浸式海上劇院體驗。

《Forever Broadway》集結多首膾炙人口的百老匯金曲，包括《New York, New York》、《Dancing Queen》、《Greased Lightnin'》、《Tonight》及《On Broadway》等，由獲獎製作團隊重新編排，融合大型歌舞、電影級舞台特效與專屬交響樂配樂，打造專為郵輪劇院量身設計的全新演出。

星夢郵輪表示，《Forever Broadway》由旗下娛樂團隊主導策劃，並結合燈光、音響與舞台技術團隊共同打造，將百老匯藝術精髓與亞洲旅客偏好的觀賞體驗相互融合，讓旅客登上郵輪，就能在航程中欣賞媲美陸地劇院規格的演出。