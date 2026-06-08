ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「雄獅X星宇」優惠10日開跑　宮古島5航點來回2888元起

▲▼桃園機場,二航廈 。（圖／記者徐文彬攝）

▲桃園機場出國人潮。（圖／記者徐文彬攝）

記者彭懷玉／台北報導

儘管上半年受國際油價影響，機票價格仍維持高檔，但民眾出國熱情未減。雄獅旅遊統計，今年1月至5月機票銷售較去年同期成長3成，開票張數更增加近5成，其中以日本及韓國最為突出，旅遊人數較去年同期翻倍成長。為此，雄獅祭出5航點來回機票2,888元起優惠，以回應熱潮。

▲雄獅旅遊統計，今年1月至5月機票銷售較去年同期成長3成，開票張數更增加近5成，其中東北亞市場表現最亮眼。（圖／雄獅旅遊提供）

▲雄獅旅遊統計，今年1月至5月機票銷售較去年同期成長3成，以東北亞市場表現最亮眼。（圖／雄獅旅遊提供）

雄獅旅遊分析，隨著國際油價逐步回落，加上星宇航空陸續開航釜山、布拉格及峇里島等新航點，市場供給增加，帶動下半年旅遊需求升溫。尤其今年下半年接連有中秋節、國慶日等連假，加上2026年農曆春節提早規劃需求浮現，機票預訂熱度已明顯升高。

▲雄獅旅遊統計，今年1月至5月機票銷售較去年同期成長3成，開票張數更增加近5成，其中東北亞市場表現最亮眼。（圖／雄獅旅遊提供）

▲6月18日再加碼推出布拉格來回機票16,888元限量搶購。（圖／雄獅旅遊提供）

看準下半年旅遊商機，雄獅旅遊攜手星宇航空，6月10日至24日推出「雄獅X星宇獨家起飛祭」，涵蓋台北、台中出發共41個國際航點最低7折起，適用出發日期最長可至2026年底。

▲▼宮古島與那霸前賓沙灘。（圖／記者蔡玟君攝）

▲宮古島與那霸前賓沙灘。（圖／記者蔡玟君攝）

除航線優惠外，活動祭出「天天加碼天天送」多重好康。活動期間每日早上10點限量開搶來回機票2,888元起，航點包含曼谷、胡志明市、宮古島、香港及澳門等城市輪番登場；6月18日再加碼推出布拉格來回機票16,888元限量搶購，為本次活動最大亮點之一。

▲昂坪360「全景纜車」,昂坪纜車,昂坪360,香港旅遊,大嶼山,天壇大佛,港珠澳大橋,。（圖／記者彭懷玉攝）

▲香港昂坪360「全景纜車」。（圖／記者彭懷玉攝）

此外，透過雄獅APP下單還有限量500元折扣碼，持指定信用卡購買星宇機票再享千元折扣；新會員加入有機會抽中1,000點雄獅幣。購買日本來回機票加贈日本當地遊折扣碼，美國、歐洲機票單筆滿10萬元再送20吋行李箱。

▲星夢郵輪宣布推出全新原創音樂歌舞巨獻《Forever Broadway》，並於即日起在雲頂夢號（Genting Dream）獨家全球首演。（圖／星夢郵輪提供）

▲▼星夢郵輪推出全新原創音樂歌舞巨獻《Forever Broadway》，並於即日起在雲頂夢號獨家全球首演。（圖／星夢郵輪提供）

▲星夢郵輪宣布推出全新原創音樂歌舞巨獻《Forever Broadway》，並於即日起在雲頂夢號（Genting Dream）獨家全球首演。（圖／星夢郵輪提供）

另外，星夢郵輪宣布推出全新原創音樂歌舞秀《Forever Broadway》，即日起在雲頂夢號全球首演，作為品牌成立10周年的重要慶祝活動之一。此次首度攜手百老匯亞洲國際，把百老匯經典音樂劇搬上郵輪舞台，為亞洲旅客帶來沉浸式海上劇院體驗。

《Forever Broadway》集結多首膾炙人口的百老匯金曲，包括《New York, New York》、《Dancing Queen》、《Greased Lightnin'》、《Tonight》及《On Broadway》等，由獲獎製作團隊重新編排，融合大型歌舞、電影級舞台特效與專屬交響樂配樂，打造專為郵輪劇院量身設計的全新演出。

星夢郵輪表示，《Forever Broadway》由旗下娛樂團隊主導策劃，並結合燈光、音響與舞台技術團隊共同打造，將百老匯藝術精髓與亞洲旅客偏好的觀賞體驗相互融合，讓旅客登上郵輪，就能在航程中欣賞媲美陸地劇院規格的演出。

關鍵字： 線上旅展 雄獅旅遊 星宇航空 星夢郵輪 雲頂夢號

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

蕭薔頂短髮唱〈短髮〉　笑喊：如果是光頭就沒辦法了

推薦閱讀

7-11寄杯買10送10、門市飲品買2送2　超商咖啡優惠一次看

7-11寄杯買10送10、門市飲品買2送2　超商咖啡優惠一次看

飄香超過半世紀！三重無名小籠包攤車

飄香超過半世紀！三重無名小籠包攤車

機票價格鬆動　業者點名最划算航點

機票價格鬆動　業者點名最划算航點

菲律賓強震「無台灣旅行團受影響」　觀光署：持續關注

菲律賓強震「無台灣旅行團受影響」　觀光署：持續關注

宮古5航點「來回2888元起」10日開搶

宮古5航點「來回2888元起」10日開搶

鳥取最強海鮮丼！紅楚蟹丼台幣600有找

鳥取最強海鮮丼！紅楚蟹丼台幣600有找

鳥貴族「899元吃到飽」再增南西店

鳥貴族「899元吃到飽」再增南西店

Sun Group整合航空與觀光資源

Sun Group整合航空與觀光資源

Sun PhuQuoc Airways台北直飛富國島

Sun PhuQuoc Airways台北直飛富國島

Sun Group打造富國島世界級觀光版圖

Sun Group打造富國島世界級觀光版圖

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

鳥貴族「899元吃到飽」再增南西店

Sun PhuQuoc Airways台北直飛富國島

COMEBUY聯名《鳴潮》　買「輕麥決明系列」送限量周邊

Sun Group整合航空與觀光資源

Sun Group打造富國島世界級觀光版圖

壽星幾歲就送幾隻蝦　高雄沙茶火鍋「生日優惠」連推3個月

南港飯店牛排吃到飽活動延至年底

機票價格鬆動　業者點名最划算航點

新北「2處荷花綻開」月中更美

台北福容一館熄燈倒數「套房買1送1」

熱門行程

最新新聞更多

7-11寄杯買10送10、門市飲品買2送2　超商咖啡優惠一次看

飄香超過半世紀！三重無名小籠包攤車

機票價格鬆動　業者點名最划算航點

菲律賓強震「無台灣旅行團受影響」　觀光署：持續關注

宮古5航點「來回2888元起」10日開搶

鳥取最強海鮮丼！紅楚蟹丼台幣600有找

鳥貴族「899元吃到飽」再增南西店

Sun Group整合航空與觀光資源

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366