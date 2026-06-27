基隆無名騎樓烘焙坊！熟客都買大蒜麵包　現場回烤3條100元太便宜

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳莉玟

買了基隆80年菊花茶「五秴菊花茶」後，走到對面咖啡廳發現一間開在騎樓的麵包店，真的很隱密，沒有招牌也沒有店名。老實說我在網路上還真找不到這家叫什麼名字，不過很多人經過都會被他們家的大蒜麵包吸引住，現烤出爐，香氣逼人，原本的口感是偏軟的，比較像軟法的口感。我喜歡買回家再烤酥酥脆脆的，味道口感真的棒，沒有店名但是開在亞諾咖啡樓下，就先叫這家「亞諾烘焙坊」吧！

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沒有華麗的店面，也不是現在流行的文青麵包店風格，如果不是剛好經過，很容易直接錯過。不過現場一直都有客人上門，許多人看起來都是熟門熟路，拿起麵包結帳就離開，烤大蒜麵包的烤爐就在現場現烤，經過味道真的香！問了一下老闆，其實也開了非常久了，感覺就是在地人平常會買的店家！

菜單

▲除了大蒜麵包外，還有其他麵包糕點，不過最吸引我的就是大蒜麵包，一條35元，三條100元，真的很便宜！

大蒜麵包

放進烤箱稍微回烤幾分鐘，外層變得微酥，裡面依然保有柔軟口感，咬下去蒜香和奶油香慢慢在嘴裡散開，搭配咖啡或茶都很適合。原本以為只是買來嚐鮮，結果不到幾天又跑去基隆，經過時又默默帶了一條回家。

心得

有時候好吃的東西不一定是網路上很多人推薦的名店，反而是這種藏在街角、靠著老客人一路支持的小店更容易讓人留下印象，如果剛好來基隆港附近走走，推薦大家可以買菊花茶後再到對面買大蒜麵包，建議直接買三條試試，搞不好回家的路上就已經吃掉一條了！

亞諾咖啡樓下的烘焙坊

地址：基隆市仁愛區新店里孝一路62號

營業時間：13：00～賣完為止

水晶安蹄 不務正業過生活

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