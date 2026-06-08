鳥貴族「899元吃到飽」再增南西店　120分鐘無限供應

▲鳥貴族新光三越南西店今日起也推出「吃喝到飽」方案。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

繼慶城店後，日本人氣居酒屋「鳥貴族」日前宣布，今日起新光三越南西店也加入吃到飽行列，一樣是每人899元，120分鐘無限享用串燒、炸物及生啤等。

鳥貴族今年3月首度在高島屋店推出「吃喝到飽」專案，經典串燒、人氣釜飯及各式飲品，全都可以無限享用，每人899元，用餐時間為120分鐘。由於活動大受歡迎，5月下旬才加開慶城店，日前業者再宣布新光三越南西店也加入吃到飽行列，今日開始提供服務。

除了限時120分鐘，鳥貴族的吃喝到飽方案的點餐時間為90分鐘，同桌客人須購買相同方案，點餐時飲料每人1次1杯，續點以杯換杯，超過用餐時間每半小時，每人加收100元，此方案另收10%服務費。

▲六福萬怡酒店牛排吃到飽活動延長至年底。（圖／取自六福萬怡酒店臉書）

另外，台北市南港區的六福萬怡酒店大廳酒吧今年初推出牛排吃到飽，原本5月29日結束，不過飯店再延到12月31日，無限供應以百里香、迷迭香、大蒜等香料佐味的爐烤牛排，還能再用芥末醬、喜馬拉雅玫瑰鹽、夏威夷火山黑鹽來增添風味。

除了牛排吃到飽，同時還供應歐式麵包、主廚特製沙拉（可選日式胡麻醬或義式油醋醬）、湯品、咖啡與熱茶，每人再送1份杯裝哈根達斯冰淇淋。供應時間為周一至周四午、晚餐及周五午餐，國際扶輪社年會（6/12-6/16）、半導體展（9/1-9/4）期間不適用。午餐899元+10%，晚餐1090元+10%。