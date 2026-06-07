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直擊大韓航空空廚「日產7萬份機上餐」　菜單3個月換一次

▲▼大韓航空空廚Korean Air Catering and Delivery，Korean Air C&D。（圖／記者蔡玟君攝）

▲大韓航空空廚Korean Air Catering and Duty-Free。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／韓國報導

搭飛機時，你好奇每個艙等的機上餐怎麼製作的嗎？《ETtoday新聞雲》直擊大韓航空空廚Korean Air Catering and Duty-Free（以下簡稱為Korean Air C&D），一探機上餐點生產流程。業者表示，目前每日供應6萬至7萬份機上餐與飲品，更有26種菜單組合，平均每3個月更換一次，透過多個專業作業區分工，確保餐點在符合食品安全規範下準時送上航班。

Korean Air C&D是目前韓國最大空廚，同時承接超過20間其他航空的機上餐製作，包括中華航空、長榮航空、日本航空、新加坡航空、法國航空等，更擁有清真認證。

▲▼大韓航空空廚Korean Air Catering and DUTY-FREE，Korean Air C&D。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼大韓航空空廚依照生產區域劃分。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼大韓航空空廚Korean Air Catering and DUTY-FREE，Korean Air C&D。（圖／記者蔡玟君攝）

業者表示，製作區域並非依照中餐、西餐或日式料理等菜系區分，而是依據生產流程進行分區作業。如擺盤組裝區、清洗區、儲存區以及清真餐專區都獨立分開；清洗區以頭等艙、商務艙、經濟艙與其他航空公司劃分清洗動線。

▲▼大韓航空空廚Korean Air Catering and DUTY-FREE，Korean Air C&D。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼每一道餐點從組裝到送上飛機皆有嚴格時間控管。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼大韓航空空廚Korean Air Catering and DUTY-FREE，Korean Air C&D。（圖／記者蔡玟君攝）

近年大韓航空屢獲「最佳航空機上菜單」殊榮，Korean Air C&D嚴格的時間管理與多元化菜單設計成為最大功臣。例如熱食完成製作後，需在48小時內完成擺盤作業，再於擺盤後24小時內送上飛機。冷食則須於製作完成後24小時內完成擺盤，並在擺盤後24小時內完成裝機。

▲▼大韓航空空廚Korean Air Catering and DUTY-FREE，Korean Air C&D。（圖／記者蔡玟君攝）

▲頭等艙與商務艙餐點有專屬區域。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼大韓航空空廚Korean Air Catering and DUTY-FREE，Korean Air C&D。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼Korean Air C&D每天供應6萬至7萬份餐點和飲品。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼大韓航空空廚Korean Air Catering and DUTY-FREE，Korean Air C&D。（圖／記者蔡玟君攝）

每個艙等也有獨立製作和組裝產線，實際參觀時可發現，經濟艙餐點宛如流水線般，每個人負責餐盤中的一個位置分工組裝完成；商務艙與頭等艙有獨立區域，並將前菜、麵包、配菜、主菜分門別類放進餐車中，再由空服員於機上擺設完成，以維持最佳用餐品質。

▲▼大韓航空空廚Korean Air Catering and DUTY-FREE，Korean Air C&D。（圖／記者蔡玟君攝）

▲大韓航空最受歡迎的「韓式拌飯」是採用一盒盒的調理式飯盒。（圖／記者蔡玟君攝）

最受旅客青睞的「韓式拌飯」，也並非想像的「大鍋煮」，而是採用一盒盒的調理式飯盒製作。Korean Air C&D透露，根據航線目的地、長短程不同，目前有26種菜單組合，每3個月依照季節與航線調整一次。

▲▼大韓航空空廚Korean Air Catering and DUTY-FREE，Korean Air C&D。（圖／記者蔡玟君攝）

▲頭等艙才吃得到的韓國宮廷傳統火鍋「神仙爐」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼大韓航空空廚Korean Air Catering and DUTY-FREE，Korean Air C&D。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也有素食菜單。（圖／記者蔡玟君攝）

餐單設計也融入韓國餐飲特色，例如大韓航空頭等艙就提供韓國宮廷傳統火鍋「神仙爐」，僅用鹽、麻油和韓式醬油來做調味，以襯托食材的原味。且搭乘頭等艙的旅客，在登機前可透過官網系統事先預約前菜、湯品和主餐，其中前菜有8種、湯品6種、主餐則有10種選擇。

▲▼大韓航空空廚Korean Air Catering and DUTY-FREE，Korean Air C&D。（圖／記者蔡玟君攝）

▲歐美航線更有機上起司車現切服務。（圖／記者蔡玟君攝）

針對歐美長程線亦規劃符合西方人偏好的菜色，更於機上提供起司車服務，頭等艙旅客可從多款起司中選擇喜歡的口味，由空服員現切提供。而搭乘大韓航空Prestige商務艙的旅客，則享有7種主餐可於登機前事先預約。

▲▼大韓航空。（圖／記者蔡玟君攝）

▲大韓航空今年12月將和韓亞航空合併。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼大韓航空商務艙prestige suites 2.0。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼大韓航空商務艙Prestige Suites 2.0。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼大韓航空商務艙prestige suites 2.0。（圖／記者蔡玟君攝）

大韓航空今年12月將合併韓亞航空，為了提供旅客更好的服務，近年開啟一系列服務升級計畫，包括2024年推出全新「Prestige Suites 2.0」商務艙，採獨立包廂式設計，設有可180度平躺座位，24吋螢幕，每個座位均有無線、type-c快充、插座等多元化充電功能，並設有3種角度閱讀燈，兼具隱私感與商務功能，提升高空移動的舒適度。

▲▼大韓航空貴賓室。（圖／記者蔡玟君攝）

▲大韓航空今年完成仁川機場第二航廈7間直營貴賓室改裝啟用。（圖／記者蔡玟君攝）

同時，大韓航空今年也完成仁川機場第二航廈7間直營貴賓室改裝，並已全部啟用，其中包括有拉麵博物館，還有遊樂場、抓娃娃機，並能親手製作巧克力，將貴賓室變成旅程目的地一部分，讓待機時間也充滿樂趣。

關鍵字： 韓國旅遊 大韓航空 大韓航空空廚 機上餐 亞洲旅遊

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