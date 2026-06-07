高雄承億「賀鴨郎中餐廳」推港點吃到飽　超過30道菜色無限供應

▲賀鴨郎推出平日午餐限定的「港味無限暢饗」。（圖／高雄承億提供）

記者黃士原／台北報導

大胃王看過來！高雄承億酒店也有港點吃到飽活動，賀鴨郎中餐廳平日午間限定的「港味無限暢饗」持續到9月30日，30多道的經典港點與師傅手路菜，全都可以無限續點，費用每人955元+10%，用餐時間3小時。

賀鴨郎是承億酒店去年2月新推出的粵菜烤鴨中餐廳，以烤鴨為核心招牌菜，同時供應煲湯、港式明爐燒臘、熱炒、各式海鮮料理，以及20多種港點，當中有大家熟悉的蜜汁叉燒包、腐皮海鮮捲、蝦仁腸粉、豉汁蒸排骨，以及加進高級食材的帝王蟹御品鮮肉小籠湯包、珍味魚子醬鮮蝦燒賣、帝王蟹御品鮮肉蒸餃皇。

▲燒臘拼盤同時能享用烤鴨、油雞與叉燒。（圖／高雄承億提供）

賀鴨郎也跟上近期港點吃到飽風潮，9月30日前的周一至周五午間時段推出「港味無限暢饗」，經典港點與師傅手路菜全部無限續點，菜單上除了同時能享用烤鴨、油雞與叉燒的燒臘拼盤，還有臘味蘿蔔糕、燒賣、蝦仁腸粉、蜜汁叉燒包、帝王蟹鮮肉餃、揚州炒飯等，合計超過30道。

港味無限暢饗每人收費955元+10%，4至6歲兒童180元+10%，用餐時間為11:30至14:30，13:30為最後點餐時間。業者提醒，同桌賓客皆需選擇相同方案，恕無法混搭使用，每次點餐最多可選8道料理，上一輪餐點完成後才可再點下一輪。

▲六福萬怡港點吃到飽7/9回歸。（圖／台北六福萬怡提供）

另外，台北六福萬怡酒店7月9日至8月31日於9樓的宴會廳（水晶雲風光廳），推出「2026飲茶尋飽去」港點吃到飽活動，多款人氣港點與港式熱菜及飲品無限享用，冷菜有蘋果醋拌雲耳、蔥香玫瑰油雞腿、萬怡掛爐烤鴨，小炒有避風塘椒鹽白蝦、松露蝦仁滑蛋、豉汁炆龍膽魚球，主食有砂鍋粥、烏龍麵及撈麵。

台北六福萬怡酒店港點吃到飽去年在「粵亮」廣式餐廳舉辦，周一至周五午餐限定，今年改到9樓的宴會廳（水晶雲風光廳），而且平假日都供應，午餐時間為11:30至14:00，晚餐17:30至20:30，餐價1080元+10%；假日則是從12:00至20:30，中午不休息，餐價1280元+10%。活動須提前3天預約，2位以上即可訂位。