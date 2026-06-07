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全台首座高空氦氣球在南投　360度看山林、還有森彥咖啡海外首店

▲▼薰衣草南投九九峰園區，九九峰氦氣球。（圖／記者蔡玟君攝）

▲薰衣草南投九九峰園區是全台首座能體驗搭乘氦氣球升空的景點。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／南投報導

今年南投最受矚目的新景點之一，就是「薰衣草南投九九峰園區」，以全台首座氦氣球園區為主打，結合花園、手作、自然療癒、美食等多元體驗，打造成一座自然五感療癒場域。業者也透露北海道知名的「森彥咖啡」海外首店即將於園區開幕。

▲▼薰衣草南投九九峰園區，九九峰氦氣球。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼薰衣草南投九九峰園區讓旅客可以徜徉在自然中。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼薰衣草南投九九峰園區，九九峰氦氣球。（圖／記者蔡玟君攝）

「薰衣草南投九九峰園區」佔地4.9公頃，由南投縣政府出資打造，並以OT形式交由薰衣草森林經營。雖然園區最知名的是氦氣球升空體驗，但實際造訪，更像是一場療癒身心的五感旅行，以薰衣草森林招牌的「淨身儀式」為開場，藉由香氣和煙霧調整呼吸節奏，讓身心做好來場山林巡禮的準備。

▲▼薰衣草南投九九峰園區，九九峰氦氣球。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼園區可以欣賞花海、走空中步道。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼薰衣草南投九九峰園區，九九峰氦氣球。（圖／記者蔡玟君攝）

藉由山坡地勢，薰衣草森林保留下上百棵原生喬木，並劃出一條條散策路線，讓旅客穿梭在波斯菊花海或玫瑰花園間，或坐在制高點的彩色木椅上欣賞眼前綠意，也能沿著藍色小精靈林空中步道走進樹林，躺在吊床網上，感受被森林環抱的療癒感，藉由放緩步調，享受芬多精洗禮。

▲▼薰衣草南投九九峰園區，九九峰氦氣球。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼九九峰氦氣球是目前全球飛得最高的氦氣球。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼薰衣草南投九九峰園區，九九峰氦氣球。（圖／記者蔡玟君攝）

園區最大亮點就是全台首座氦氣球升空體驗「Hi & High 飛翔提案所」，需要另外購票。搭乘前，每位旅客須先了解氦氣球的知識，園區也會贈送一份附上手機背帶、墊片與眼鏡的知識小卡讓旅客帶回家。

▲▼薰衣草南投九九峰園區，九九峰氦氣球。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼升空後可俯瞰山林與盆地景觀。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼薰衣草南投九九峰園區，九九峰氦氣球。（圖／記者蔡玟君攝）

氦氣球每次可乘坐15至30人，最高可升至168公尺、約50層樓高，是全球目前飛得最高的氦氣球。隨著視野逐漸升高，旅客可將盆地景觀、綿延山巒360度盡收眼底，旅客也需注意的是，為了保持球身平衡和安全，升空與降落時禁止走動，風速超過35公里也會停飛。

▲▼薰衣草南投九九峰園區，九九峰氦氣球。（圖／記者蔡玟君攝）

▲可以體驗製作自己的香草鹽帶回家。（圖／記者蔡玟君攝）

「薰衣草森林Select」則是DIY體驗與商店，旅客可在此體驗香草鹽、調香、沐浴球等DIY，也有彩繪課程，同時能將招牌香氛買回家。

▲▼薰衣草南投九九峰園區，九九峰氦氣球。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼「就GIO 日式燒肉」吃得到頂級A5和牛。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼薰衣草南投九九峰園區，九九峰氦氣球。（圖／記者蔡玟君攝）

薰衣草南投九九峰園區內的餐飲選擇也很豐富，從日式刨冰「古辰希子」、景觀餐廳「Herbs Table 香草餐桌」，燒肉控則別錯過來自北海道的「就GIO 日式燒肉」，吃得到頂級A5和牛，還有10種特色沾醬與調味料選擇，開放式廚房也可看到廚師們準備和牛的過程，且業者更貼心提供個人座位，即使是獨旅也能享受吃和牛的樂趣。

業者也透露，預計今年將有北海道知名咖啡品牌「森彥咖啡」海外首店將於園區內開幕，同時也將在園區內設置好拍又美觀的旋轉木馬，透過持續升級硬體，打造山林度假新體驗。

▲▼竹山天梯纜車。（圖／翻攝自南投縣政府官網）

▲▼南投將建造竹山天梯纜車。（圖／翻攝自南投縣政府官網）

▲▼竹山天梯纜車。（圖／翻攝自南投縣政府官網）

此外，南投縣政府宣布將斥資9.5億元，在擁有「西部太魯閣」美譽的竹山太極峽谷，興建一座全長達1.7公里的「竹山天梯纜車」，預計最快將於2029年完工啟用。

竹山天梯纜車外觀與空間設計以「太、極、谷、峽」4大主題展開，全線共規劃4座特色車站，未來遊客只要搭上纜車，就能來往於茶園、瀑布、竹林與峽谷間，整體工程最快10月發包。

關鍵字： 南投旅遊 薰衣草南投九九峰園區 氦氣球 薰衣草森林 台灣特色系列

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