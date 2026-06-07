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神戶最美森林露台翻新開幕　享漂浮吊床網、空中酒吧看百萬夜景

▲▼神戶布引香草園景觀設施The Veranda Kobe。（圖／神戸リゾートサービス株式会社提供）

▲神戶布引香草園景觀設施「The Veranda Kobe」翻新開幕。（圖／神戸リゾートサービス株式会社提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

神戶又有新景點可以朝聖！位於神戶布引香草園半山腰森林的景觀設施「The Veranda Kobe（ザ・ヴェランダ神戸）」，近日完成改裝重新開幕。不僅有花園露台、空中酒吧，還有森林吊床網，在夏天還會開放夕陽與夜晚時段入場，讓旅客能在此愜意俯瞰百萬夜景。

▲▼神戶布引香草園景觀設施The Veranda Kobe。（圖／神戸リゾートサービス株式会社提供）

▲▼神戶布引香草園景觀設施The Veranda Kobe讓旅客透過五感，重新感受大自然魅力。

▲▼神戶布引香草園景觀設施The Veranda Kobe。（圖／神戸リゾートサービス株式会社提供）

The Veranda Kobe位於海拔400公尺的高地之上，結合神戶昔日西洋建築的優雅風情與現代咖啡館、酒吧，在森林中打造出一座宛如漂浮於樹海上的露台空間，並分為5大特色區域，讓旅客能選擇喜歡的座位，俯瞰神戶景觀。

▲▼神戶布引香草園景觀設施The Veranda Kobe。（圖／神戸リゾートサービス株式会社提供）

▲▼花園露台座位區。

▲▼神戶布引香草園景觀設施The Veranda Kobe。（圖／神戸リゾートサービス株式会社提供）

五大特色區域一次看

1. Garden Terrace 花園露台
The Veranda Kobe內的花園露台座位區配有奢華沙發床和遮陽傘座位區，旅客可悠閒坐臥於露台上，在無遮蔽視野下遠眺神戶市區與大阪灣景色，享受度假般的放鬆氛圍。

▲▼神戶布引香草園景觀設施The Veranda Kobe。（圖／神戸リゾートサービス株式会社提供）

▲▼Emerald Lounge座位區。

▲▼神戶布引香草園景觀設施The Veranda Kobe。（圖／神戸リゾートサービス株式会社提供）

2. Emerald Lounge 翡翠休憩區
翡翠休憩區以「森林中的泉水」為設計概念打造，中央設有環繞式鏡面水池，倒映天空與樹林景觀，營造出彷彿置身秘境的寧靜感，旅客能在森林包圍之中感受與自然融為一體的療癒時光，若天候不佳可能會限制入場。

▲▼神戶布引香草園景觀設施The Veranda Kobe。（圖／神戸リゾートサービス株式会社提供）

▲空中酒吧。

3. Sky Bar 空中酒吧
設有吧台的Sky Bar堪稱是The Veranda Kobe的最佳觀景區，旅客可點上一杯飲品，在微風中欣賞神戶港、六甲山與城市天際線景色。夏季夜間營業時，更可欣賞神戶璀璨夜景；此外，在強風或下雨天候情況下不會開放。

▲▼神戶布引香草園景觀設施The Veranda Kobe。（圖／神戸リゾートサービス株式会社提供）

▲▼森林吊床網。

▲▼神戶布引香草園景觀設施The Veranda Kobe。（圖／神戸リゾートサービス株式会社提供）

4. Hammock Sanctuary 森林吊床網區
森林吊床網區是此次The Veranda Kobe改裝最大亮點，網床架設於離地高約5公尺處，旅客可躺臥於大型吊床網上，以全身五感感受漂浮於樹梢之間，來自大自然帶給身心的極致療癒體驗。

▲▼神戶布引香草園景觀設施The Veranda Kobe。（圖／神戸リゾートサービス株式会社提供）

▲▼香草咖啡館。

▲▼神戶布引香草園景觀設施The Veranda Kobe。（圖／神戸リゾートサービス株式会社提供）

5. Herbal Café 香草咖啡館
位於室內的香草咖啡館擁有大片落地窗，可遠眺神戶海景與森林綠意。館內運用乾燥香草造型吊燈、歐洲傳統鍛鐵裝飾，以及展示園區自家栽培香草的玻璃展示櫃，營造優雅舒適氛圍，是享用甜點與下午茶的理想場所。

▲▼神戶布引香草園景觀設施The Veranda Kobe。（圖／神戸リゾートサービス株式会社提供）

▲▼夏天限定開放夕陽與夜晚時段入場。

▲▼神戶布引香草園景觀設施The Veranda Kobe。（圖／神戸リゾートサービス株式会社提供）

夏季限定欣賞神戶百萬夜景

除了白天景觀外，The Veranda Kobe更規劃於夏季的夕陽和夜晚時段營業，旅客可從傍晚開始欣賞夕陽緩緩沒入大阪灣，再一路看到神戶市區燈火逐漸點亮，欣賞絕美百萬夜景。

▲▼神戶布引香草園。（圖／神戸リゾートサービス株式会社提供）

▲▼神戶布引香草園可搭纜車前往。

▲▼神戶布引香草園纜車。（圖／神戸リゾートサービス株式会社提供）

神戶布引香草園交通便利

The Veranda Kobe位於神戶布引香草園內，從新幹線與神戶市營地下鐵「新神戶站」步行約5分鐘即可抵達纜車站，再搭乘纜車約10分鐘即可到達園區。園內種植約200種、7萬5000株香草與花卉，是日本規模最大的香草園之一，也是神戶最受歡迎的景觀休閒景點之一。

目前台灣有長榮航空、星宇航空提供「台北－神戶」直飛航線，星宇航空更提供「台中－神戶」直飛航線，且從神戶機場搭乘列車最快20分鐘就能抵達市區開始行程，為旅客開啟關西地區旅遊更加方便。

▲▼202510日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 亞洲旅遊 神戶 神戶旅遊 關西旅遊 神戶香草布引園 The Veranda Kobe

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