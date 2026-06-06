大韓航空Miler Club貴賓室開箱　每天現做4000條飯捲、還有按摩床

▲大韓航空百萬哩會員、天合聯盟高階會員才能使用的貴賓室「Korean Air Miler Club」，2025年8月改裝開幕。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／韓國報導

大韓航空今年完成仁川國際機場第二航廈7間直營貴賓室翻新，其中提供SKYPASS百萬哩會員、天合聯盟高階會員使用的貴賓室「Korean Air Miler Club」已於去年8月完成改裝開幕，不僅有現做韓式飯捲、披薩，還有淋浴間以及私人包廂提供按摩椅或按摩床，讓旅客能在待機時間好好休息。

▲大韓航空今年將合併韓亞航空，近年啟動視覺變化、硬體服務更新計畫。（圖／記者蔡玟君攝）

根據大韓航空機上服務與貴賓室部門執行副總裁David Pacey指出，「Korean Air Miler Club」貴賓室主要提供累積飛行里程超過100萬哩的高忠誠度會員使用，為了感謝這些長期支持的旅客，特別打造一個介於商務艙與頭等艙之間的專屬貴賓室。

同時，考量旅途中每一處「節點」已成為旅行目的地的一部分，機場貴賓室也已非純粹待機的休息場域，而轉變為旅人為此而來的理由。此次大韓航空完成仁川機場第二航廈7間直營貴賓室改裝，以「將貴賓室成為旅程目的地」為核心概念，企圖重塑航空旅行中的奢華感與款待文化。

▲▼Korean Air Miler Club貴賓室位於仁川機場第二航廈管制區鄰近248登機門的4樓。（圖／記者蔡玟君攝）

Korean Air Miler Club貴賓室地點

Korean Air Miler Club貴賓室位於仁川機場第二航廈，鄰近248號登機門的4樓，旅客進入時必須刷登機證。提供服務時間為每天早上6點至晚上11點。

▲只有SKYPASS 百萬哩會員、晨靜優越俱樂部、天合聯盟超級菁英會員符合使用資格才能進入Korean Air Miler Club貴賓室。（圖／記者蔡玟君攝）

▲進入Korean Air Miler Club貴賓室皆採自動刷機票方式進入。（圖／記者蔡玟君攝）

Korean Air Miler Club貴賓室使用資格

根據大韓航空的規定，Korean Air Miler Club貴賓室使用資格分別為：

1.搭乘頭等艙的SKYPASS 百萬哩會員（Million Miler Club）、晨靜優越俱樂部（Morning Calm Premium Club）會員，以及天合聯盟超級菁英（SkyTeam Elite Plus）會員，可攜帶1名同行旅客一起使用。

2.搭乘大韓航空商務艙Prestige Class的 SKYPASS 百萬哩會員，以及晨靜優越俱樂部會員。

3.符合第2點的會員，可攜帶1名同行旅客一同使用。

4.搭乘由大韓航空實際營運、其他航空公司共掛班號（KE Operating／Other Airline Marketing）的頭等艙旅客。

▲▼Korean Air Miler Club貴賓室每天手工現做超過4000條韓式飯捲。（圖／記者蔡玟君攝）

Korean Air Miler Club貴賓室亮點

1.最多互動式餐飲體驗 每天手工現做超過4000條韓式飯捲

David Pacey表示，Korean Air Miler Club貴賓室是大韓航空於仁川機場第二航廈7間直營貴賓室裡，擁有最多互動式餐飲體驗服務。「韓式熱食區」以韓式燉煮料理與熱食為主，每2個月更換菜單，提供韓式飯捲、餃子、年糕湯、韓式湯麵等料理。

其中最受歡迎的就是「韓式飯捲」，David Pacey指出員工每天手工現做，一天會做超過4000條，旅客也有機會看到員工在餐台前親手製作的樣貌。

▲招牌現煮麵區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲貴賓室內有許多特色餐飲。（圖／記者蔡玟君攝）

2.招牌現煮麵區

David Pacey說，大韓航空曾被一個評鑑機構批評「身為亞洲的航空公司，居然僅提供泡麵，卻沒有現煮麵食」，因此後來決定在主要貴賓室設置現煮麵吧，並逐漸發展成品牌特色之一。

▲披薩也是手工製作麵糰後現場烘烤。（圖／記者蔡玟君攝）

3.現做現烤披薩、旋轉烤爐吃烤雞

除了韓式料理區之外，Korean Air Miler Club貴賓室內還有一座「旋轉烤爐」，早餐時段提供烤五花肉、豬里肌，午餐與晚餐時段則提供烤雞，甚至能現場看到一隻隻烤雞在烤爐中製作的過程。

同時，早餐時段也提供多元客製化蛋料理服務，旅客可以選擇荷包蛋、炒蛋、歐姆蛋等；而披薩也是貴賓室另一亮點，所有披薩均由工作人員手工製作麵糰後現場烘烤。

▲▼Korean Air Miler Club貴賓室以韓屋為設計靈感。（圖／記者蔡玟君攝）

4.以韓屋為設計靈感

Korean Air Miler Club貴賓室共設有320個座位，整體設計靈感源自韓國傳統建築「韓屋」，空間以中央為核心，再向四周延伸展開。同時，貴賓室內大量運用屏風與隔間設計，目的不是把空間切碎，而是讓旅客在開放場域中仍能擁有相對私密與舒適的個人空間。

▲▼寬敞淋浴空間。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼Wellness私人包廂有提供按摩椅或按摩床。（圖／記者蔡玟君攝）

5.淋浴間與Wellness私人包廂

Korean Air Miler Club貴賓室共有6間寬敞的淋浴間，採用Aesop備品，並貼心提供寬敞的化妝桌、隨身行李放置區與衣架，以及乾濕分離的淋浴間和廁所。

同時，貴賓室內也設有多間「Wellness私人包廂」，包廂內提供書桌、鏡子與按摩椅或按摩床，提供需要隱密且安靜休息的旅客，能在此放鬆、小睡片刻。