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釜山最美「階梯海景咖啡廳」無預警停業　網驚：我都還沒去　

▲▼影島咖啡廳推薦，THRILL ON THE MUG超美釜山海景咖啡店！玻璃屋露天看海座位區。（圖／周花花提供）

▲釜山知名階梯海景咖啡「THRILL ON THE MUG」無預警即日起結束營業。（圖／周花花授權提供）

記者蔡玟君／台北報導

釜山最美階梯海景咖啡廳「Thrill On The Mug」（스릴온더머그）所在的「太宗台Ocean Flying主題公園」，業者今（6日）無預警在官方IG宣布即日起停業，讓許多還沒朝聖的粉絲超震驚。

「Thrill On The Mug」以玻璃屋內的階梯式座位設計，能將整片海景盡收眼底，在網路爆紅，成為釜山必朝聖的海景咖啡廳。咖啡廳所在的「太宗台Ocean Flying主題公園」則提供高空滑索體驗，從Thrill On The Mug咖啡廳出發，從高空飛越大海、飽覽太宗台景色，總長度達653公尺，同樣是超人氣遊樂設施。

▲▼釜山影島海景咖啡廳無預警結束營業。（圖／翻攝自taejongdae_ocean_flying官方IG）

▲官方停業公告。（圖／翻攝自taejongdae_ocean_flying官方IG

但官方IG今天無預警發出韓文、英文、中文3種語言公告，「由於公司營運考量，即日起結束營業，感謝大家一直以來的愛護。」許多網友感到震驚，紛紛喊「我都還沒去過」、「那是我在釜山最愛的地方」、「希望有一天還會再開」。

▲▼ 。（圖／記者黃士原攝）

▲王座代理「大阪王將」10月到期。（圖／取自大阪王將臉書）

而由王座國際引進的「大阪王將」，代理合約即將於今年10月到期，現有的8家門市將改由其他品牌進駐。不過，日方已經開設3家直營店，品牌並不會就此退出台灣市場。

▲大阪王將「燒餃子」。（圖／王座國際提供）

▲大阪王將「燒餃子」。（圖／王座國際提供）

2016年「六角國際」子公司「王座國際餐飲」代理引進大阪王將，經過10年發展，從燒餃子專門店轉型日式中華食堂，提供各種拉麵、炒飯與炒麵，除了可以單點，也能升級定食，價格帶從100多元至300多元。至於招牌燒餃子，除了搭配定食套餐外，也可以單點。目前在台灣有8家門市。

不過，日前傳出王座將結束大阪王將的代理，業者證實合約10月到期，未來8家門市不會留給日方，會改由其他品牌進駐。但這不代表大阪王將撤出台灣，日本總公司Eat&Holdings早已在台灣設立子公司，在林口三井、台中LALAPORT及桃園遠百開設直營店，在王座的代理合約到期後，應該還會繼續展店。

關鍵字： 釜山旅遊 韓國旅遊 釜山咖啡廳 Thrill On The Mug 亞洲旅遊

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