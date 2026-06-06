高雄排隊名店「小豬貝貝」7/10結束營業　業者嘆成本壓力大

▲高雄排隊名店「小豬貝貝」7/10結束營業。（圖／翻攝自小豬貝貝臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

高雄知名排隊名店「小豬貝貝」近日在官方臉書專頁宣布，由於成本壓力大，旗下2間門市將於7月10日結束營業，消息一出讓所有網友超震驚。

「小豬貝貝」目前高雄有鹽埕店和文化店，以招牌「爆漿肉鬆小貝」聞名。所謂的「小貝」是源自中國大陸的創意烘焙點心，小豬貝貝老闆於上海工作時接觸後，回到台灣不斷研發出符合台灣人喜愛的口味，推出後大獲好評，每天都會排上滿滿人潮。

品牌在官方臉書專頁發布公告表示，因營運調整規劃，將於7月10日結束營業，也感謝客人這段日子的支持，讓品牌能走得更遠。有網友難過留言詢問，「2間門市都會收嗎？」品牌也回覆因為成本壓力太大，2間門市都會結束營業，讓許多人超不捨。

▲高雄小豬貝貝結束營業公告。（圖／翻攝自小豬貝貝臉書專頁）

另外，去年爆紅的台中人氣布丁品牌「OR PUDDING」，採預訂制販售每天僅開放晚上2小時取貨，仍吸引大批甜點控朝聖。不過，業者日前也無預警宣布將於7月初結束營業，且未來沒有再營運的計劃。

消息曝光引來大批網友不捨留言「以後吃不到怎麼辦」、「太難過了，只好多塞幾顆記住味道了」、「布丁很好吃欸，怎麼這樣」、「我還沒吃到」。

▲台中人氣布丁品牌「OR PUDDING」宣布結束營業。（圖／翻攝OR PUDDING IG）