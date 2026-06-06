壽星幾歲就送幾隻蝦　高雄沙茶火鍋「生日優惠」連推3個月

▲汕頭泉成沙茶火鍋連3個月推出生日優惠，當月壽星幾歲就送幾隻蝦。（圖／取自汕頭泉成沙茶火鍋臉書）

記者黃士原／台北報導

6月至8月的壽星注意了！高雄老字號「汕頭泉成沙茶火鍋」生日優惠回歸，滿足店家指定條件，當月壽星幾歲就送幾隻蝦，年紀愈大送愈多，全台分店都適用。

汕頭泉成沙茶火鍋結束83周年活動後，6月1日至8月31日平日時段，推出生日優惠活動「金多蝦」，只要提前一日電話預約並登記活動，消費滿2000元（並符合店家基本消費規定），當月壽星「幾歲就送幾隻蝦」。

不只高雄中山創始店，全台汕頭泉成沙茶潮鍋8家分店也適用。店家提醒，除出示證件外，每桌限兌換1次，每日數量有限，送完為止。

汕頭泉成沙茶火鍋主角就是沙茶，數十種材料在老師傅的拌炒下，散發出濃郁迷人香氣，不管搭配什麼料理都適合，除了融於湯頭、佐於沾醬，還有人將新鮮牛肉片放入滾燙湯底中來回輕涮後，裹上沙茶醬，再佐以麵條或白飯。

▲六福萬怡港點吃到飽7/9回歸。（圖／台北六福萬怡提供）

另外，台北六福萬怡酒店7月9日至8月31日於9樓的宴會廳（水晶雲風光廳），推出「2026飲茶尋飽去」港點吃到飽活動，多款人氣港點與港式熱菜及飲品無限享用，冷菜有蘋果醋拌雲耳、蔥香玫瑰油雞腿、萬怡掛爐烤鴨，小炒有避風塘椒鹽白蝦、松露蝦仁滑蛋、豉汁炆龍膽魚球，主食有砂鍋粥、烏龍麵及撈麵。

港點則有11道，包含鮑魚魚子燒賣、鮮筍海棠果、香煎蘿蔔糕、錦繡魚冠餃、糯米珍珠雞、韭菜鮮蝦餃、藜麥珍珠丸、蠔皇叉燒包、腐皮牛肉丸、海鮮韭菜煎餅及晶瑩蝦餃皇。