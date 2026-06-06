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今天限定！礁溪老爺快閃華山辦足球挑戰賽　免費玩再抽住宿券

▲▼礁溪老爺快閃華山。（圖／業者提供）

▲礁溪老爺酒店今（6日）快閃台北華山，推出免費街頭足球挑戰賽，還可抽住宿好禮。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

世足賽即將開打，礁溪老爺酒店宣布今（6日）快閃華山1914文創園區，推出僅此一場「GOAL！台北街頭足球挑戰賽」為暑假暖身，全家大小可免費體驗足球挑戰、抽住宿好禮，並爭取晉級資格，朝近50萬元冠軍大獎邁進。

▲▼礁溪老爺快閃華山。（圖／業者提供）

▲礁溪老爺搭上即將開打的世足賽熱潮，推出街頭足球挑戰賽，還可抽住宿券。

礁溪老爺酒店此次「街頭足球挑戰賽」快閃活動為今天早上11點至下午6點為止，現場設置足球挑戰關卡，民眾可免費參加再享抽獎，獎項包含雙人三天兩夜住宿體驗，可入住洋式景觀房及得天露營車，感受溫泉飯店與露營度假的雙重樂趣，另有雙人洋式景觀房住宿、雙人得天露營車住宿、雲天自助午餐券及夏日限定好禮等。

▲▼礁溪老爺快閃華山。（圖／業者提供）

▲今年夏天業者也將推出特色主題住房專案。

其中住宿券得主更可於6月搶先入住礁溪老爺，體驗即將登場的「GOAL！老爺夏日運動場」，成為第一批挑戰暑假活動的旅客。表現優異者還有機會取得晉級資格，挑戰總價值近50萬元的冠軍大獎，為今夏最受矚目的足球活動暖身。

礁溪老爺表示，華山足球快閃活動是今年唯一的台北體驗場，同步為6月11日在飯店登場的「GOAL！老爺夏日運動場」揭開序幕，希望透過互動感受熱血氛圍，再取得暑假冠軍賽挑戰資格的機會。

關鍵字： 礁溪老爺酒店 宜蘭旅遊 台北旅遊 世足賽

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