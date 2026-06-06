日月潭「亞洲最大木屋飯店」改裝延期至明年　將有湖景階梯咖啡

▲力麗日月潭哲園會館改裝計畫延期至2027年。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

力麗觀光旗下位於南投日月潭湖畔的原 「力麗儷山林會館 日月潭館」，已正式完成品牌更名為「力麗日月潭哲園會館」，原訂於今年7月啟動休館改裝計畫，如今確定延期，預計至2027年2月中旬前均維持正常營運，即日起開放旅客預訂。

力麗觀光表示，力麗日月潭哲園會館作為亞洲最大檜木建築，擁有湖畔山林景致，陪伴無數旅人留下深刻回憶，希望透過品牌重塑，讓旅宿升級成一處能放慢步調、感受自然的旅程回憶。

▲原本的泳池將改建為湖景階梯咖啡。（圖／記者蔡玟君攝）

▲客房示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

業者也曝光未來升級計畫，包括全新規劃的「湖景階梯咖啡」，階梯式座席順著湖景視角展開，無論晨光、夕照或夜晚燈影，都能讓旅人靜靜坐下，感受旅行最純粹的留白時光。

客房空間亦將同步升級，透過木質元素、柔和燈光與大地色系設計，營造更舒適且貼近山林的度假氛圍；最具代表性的總統套房，則將以「湖景居所」為概念，讓旅人在窗景與木香之間，感受日月潭最寧靜而美好的時刻。

▲台東知本老爺酒店已啟動改裝計畫。（圖／業者提供）

台東知本老爺酒店深耕在地33年，從今年3月1日起啟動大規模改裝計畫，並暫停館內餐飲、溫泉與住宿服務，預計9月重新開幕。

台東知本老爺酒店本次改裝跳脫傳統飯店修繕思考方式，聚焦於「體驗重塑」與「在地共感」。此次改裝重點鎖定三大體驗升級，首先是「餐飲革新」，那魯灣自助餐廳將引入「產地到餐桌」概念，呈現台東風土滋味。

▲心采風呂與寬SPA計畫全面升級。（圖／業者提供）

其次為「親子友善空間」，預計將全新打造寓教於樂的兒童育樂室，提供結合玩中學的分齡教具，滿足現代家庭的放電需求；接著是「療癒場域再造」，心采風呂與寬SPA計畫全面換上溫潤木質設計，營造沉靜放鬆的私密氛圍。此外，同步於公共空間導入友善環境建材，翻新機電設備以提升舒適度，透過食、遊、住的全面進化，回應當代旅人對質感度假的期待。

休館改裝期間，台東知本老爺服務團隊將與「台東慢食創生基地」及「翠安儂甜點餐酒館」展開限時合作，由飯店主廚進駐，以在地食材呈現職人料理，延續老爺款待精神。