COMEBUY聯名《鳴潮》　買「輕麥決明系列」送限量周邊

▲COMEBUY推出無咖啡因飲品「輕麥決明系列」。（圖／COMEBUY提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

COMEBUY於6月16日起推出無咖啡因的「輕麥決明系列」，共有6款飲品，也宣布與全球熱門開放世界動作遊戲《鳴潮》聯名，購買新品即可獲得限量周邊，包括飲料杯、虛寶卡、保冷袋等，只送不賣。

COMEBUY「輕麥決明系列」以現點現萃將大麥與決明子的純粹穀香封存茶湯中，提供「輕麥決明茶（大杯50元）」、「輕麥冬瓜凍飲（大杯50元）」、「輕麥冬瓜檸檬（大杯60元）」、「輕麥冬瓜鮮奶（大杯80元）」、「輕麥決明奶茶（大杯60元）」及「輕麥決明拿鐵（大杯75元）」。

還有新配料「輕麥冬瓜凍（每份10元）」，以現萃輕麥決明茶為基底，加入冬瓜特製成冬瓜凍。

此外，COMEBUY與《鳴潮》合作推出限量周邊，6月16日至7月15日期間於門市購買輕麥冬瓜檸檬、輕麥冬瓜鮮奶、輕麥決明拿鐵任一杯，即可隨機獲得聯名角色杯身1款、遊戲虛寶卡1張，聯名杯共4款隨機贈送；購買2杯含以上可再領限量角色杯墊1張，共4款隨機送；購買3杯含以上送保冷飲料袋共1款，送完為止。

▲▼COMEBUY聯名《鳴潮》推出4款限量周邊只送不賣。（圖／COMEBUY提供）

鶴茶樓則是於10日起推出低卡新配料「特製石花凍」，靈感來自沿海潮間特產，打造清爽滑嫩口感，開賣當天購買任意飲品加石花凍只要1元，每人限加2杯。

還有「粒粒芒果系列」，其中「石花感凍綠茶」以蘭香綠茶為基底搭配愛文芒果肉，再加入石花凍，每杯85元，最低微糖、冰量固定；「石花感凍冰沙」為芒果肉冰沙加上石花凍，每杯90元，甜度及冰量固定。

▲鶴茶樓推出全新配料「特製石花凍」。（圖／鶴茶樓提供，下同）

▲全新「粒粒芒果系列」裡頭也加入石花凍。