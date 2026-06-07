北投泡湯一日遊　麗禧獨立湯屋+下午茶、大地酒店推12hrs不過夜

▲北投麗禧半露天湯屋。（圖／北投麗禧酒店提供）



記者彭懷玉／綜合報導

搭捷運即可抵達的北投，向來是台北近郊泡湯與輕旅行首選。看準春夏旅遊商機，北投兩家飯店相繼推出一日遊與微度假專案，從獨立湯屋、下午茶到長達12小時的住宿體驗，即使不過夜，也能完整享受溫泉假期。

▲「麗禧桂花樹下午茶」用台灣傳統小點造型，並融合法式手法製作而成。（圖／北投麗禧酒店提供）



北投麗禧酒店即日起至9月30日推出「春夏一日遊」專案，主打獨立湯屋體驗搭配「麗禧桂花樹下午茶」。餐點將台灣經典小吃重新設計為精緻鹹甜點，營造兼具味覺與儀式感的午後時光。雙人專案價3,000元，每人1,500元；若選擇獨享行程，則可使用百坪露天風呂並搭配下午茶，每人2,000元，適合想放慢步調、享受靜謐泡湯時光的旅客。

▲大地酒店光陰部落藏書閣。（圖／大地酒店提供）



同樣鎖定短時度假需求的北投大地酒店，則推出「Gaia Daycation 12小時微假期」，入住時間為上午10點至晚間10點，主打不過夜的深度休憩體驗。旅客入住時可享迎賓飲品或紅白酒，客房內提供北投白磺泉泡湯設施，並可自由選擇館內餐飲，包括「喜歡西餐廳」套餐或「月兒彎彎」涮涮鍋。

▲奇岩客房山景房。（圖／大地酒店提供）



除了客房泡湯與餐飲體驗，旅客亦可使用館內完整設施，包括藏書閣閱讀空間、恆溫SPA水療池與露天泳池等，在山景與城市景交織的環境中，打造一場完整的都市療癒假期。

大地酒店表示，考量現代人工作壓力大，即使短暫休假也常面臨時間不足，因此特別規劃12小時微假期方案，即日起至9月30日、平日限定且每日限量3組，希望讓旅客用更彈性的方式體驗度假感。