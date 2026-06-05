墾丁潛水教練奪NCL郵輪夢想家　免費赴美搭船、送6.6萬元旅遊金

▲來自墾丁的潛水教練兼KOL陳子民（右起3）獲選NCL郵輪夢想家。（圖／中僑旅行社提供）

記者蔡玟君／台北報導

由挪威郵輪（NCL）、美國國家旅遊局與中僑旅行社共同舉辦的「郵輪夢想家・美國啟航」選秀活動今（5日）在台北W Hotel舉行總決賽，經過海選、網路票選與現場評選後，最終由來自墾丁的潛水教練兼KOL陳子民脫穎而出，獲得總價值超過30萬元的美國郵輪與機票大獎。

本次活動吸引眾多旅遊愛好者與內容創作者參與，決賽現場由3位候選人以「如果今天成為郵輪夢想家，將如何推廣美國郵輪旅行？」為題進行發表，並挑戰模擬在NCL郵輪甲板直播，展現即興反應、舞台魅力與旅遊敘事能力。

▲3位晉級總決賽的參賽者透過自我介紹和即興考題兩階段考驗。（圖／記者蔡玟君攝）

來自墾丁的陳子民目前為專業潛水教練並身兼KOL分享潛水日常，此次獲得評審一致青睞主因為表達活潑，使用親子角度推廣方向也與挪威郵輪（NCL）提倡的適合闔家共遊概念相符。優勝者除了獲得NCL指定美國航線郵輪體驗、6萬6666元旅遊金及正式聘書外，達美航空也加碼贊助台灣至美國不限航點的Delta Premium Select達美尊尚客艙來回機票。

美國國家旅遊局台灣代表蔡璧如表示，今年適逢美國建國250週年，同時也是美國66號公路100週年，加上世界盃足球賽將於美國多座城市舉行，為旅客提供豐富的旅遊主題與朝聖亮點。她認為，此次活動不僅是一場選拔賽，更希望透過創作者視角，讓更多年輕族群認識美國郵輪旅行的多元魅力。

▲▼NCL挪威郵輪不僅強調適合全家共遊，更強調「Freestyle Cruising」概念。（圖／業者提供）

挪威郵輪表示，目前旗下擁有21艘郵輪，航線遍及加勒比海、阿拉斯加、夏威夷、歐洲與亞洲等地，其中美國航線更是品牌最受歡迎產品之一。透過「Freestyle Cruising」自由隨行概念，旅客可依照個人喜好安排用餐、娛樂與岸上觀光行程，享受更彈性的度假方式。

中僑旅行社指出，近年台灣旅客對Fly-Cruise（飛航＋郵輪）產品接受度持續提升，無論是從邁阿密出發的加勒比海航程、西雅圖前往阿拉斯加，或是夏威夷環島航線，都受到市場關注。未來也希望透過創作者實際體驗與影音分享，讓更多旅客認識美國郵輪旅遊的便利性與吸引力。