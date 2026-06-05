福容台北一館7/1停止餐飲服務　熄燈前平日推車港點68折

▲福容台北一館餐飲7/1停止服務前，平日推車港點全面68折。（圖／福容飯店提供）

記者黃士原／台北報導

福容大飯店台北一館今年9月租約期滿，8月1日起正式封館，而館內餐飲則是7月1日停止服務，業者持續推出「餐飲感謝季」系列回饋，除了福粵樓平日推車港點全面68折優惠外，再加碼一鴨二吃特價2000元有找，平日在日料餐廳使用福容旅展美食通用券或福容台北一館美食票券，還可享「一券兌換兩套」。

▲福容台北一館「櫻桃片皮鴨一鴨二吃」專案，每套1980元起。（圖／福容飯店提供）

8月1日起正式封館的福容大飯店台北一館，餐飲服務則提前在7月1日停止供應，為感謝消費者一直以來的支持，福容台北一館持續推出「餐飲感謝季」系列回饋，福粵樓持續推出平日午晚餐推車港點全面68折優惠外，6月再加碼周一、周二限定的「櫻桃片皮鴨一鴨二吃」專案，每套1980元起，即可品嚐經典片皮烤鴨與香炒鴨架，加價500元就能升級體驗第三吃。

福粵樓6月期間，每周六、日延長營業時間，從上午11點半一路到晚上9點，下午時段也提供現點現蒸推車港點、現煎蘿蔔糕等經典港式美味。

▲海鮮珠寶盒。（圖／福容飯店提供）

福容大飯店台北一館表示，順園日式料理人氣商品「海鮮珠寶盒」持續熱賣中，精選11款當季海味，包含天使紅蝦、磯煮鮑魚、生食級干貝、花枝佐魚子醬、星鰻、鮭魚、旗魚、青甘、季節刺身、鮭魚卵及龍蝦細卷等豪華海鮮內容，搭配蛤蜊味噌湯，若使用福容旅展美食通用券或福容台北一館美食票券，均可於平日享「一券兌換兩套」優惠。

除餐飲優惠外，「會員感恩回饋抽獎」活動持續進行至6月30日，凡於活動期間至福容台北一館住宿、用餐或館內消費，單張發票金額滿新台幣888元（含）以上，並於「福容家APP」完成發票登錄，即可獲得抽獎資格；消費金額每滿888元，即可累計一次抽獎機會，最大獎為價值新台幣20萬元的「福容無敵套房住宿券」，可暢遊全台福容連鎖飯店任選套房體驗。

▲六福萬怡酒店牛排吃到飽活動延長至年底。（圖／取自六福萬怡酒店臉書）

另外，台北市南港區的六福萬怡酒店大廳酒吧今年初再推出牛排吃到飽，原本5月29日結束，不過飯店再延到12月31日，無限供應以百里香、迷迭香、大蒜等香料佐味的爐烤牛排，還能再用芥末醬、喜馬拉雅玫瑰鹽、夏威夷火山黑鹽來增添風味。

除了牛排吃到飽，同時還供應歐式麵包、主廚特製沙拉（可選日式胡麻醬或義式油醋醬）、湯品、咖啡與熱茶，每人再送1份杯裝哈根達斯冰淇淋。供應時間為周一至周四午、晚餐及周五午餐，國際扶輪社年會（6/12-6/16）、半導體展（9/1-9/4）期間不適用。午餐899元+10%，晚餐1090元+10%。