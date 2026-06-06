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6月免費景點懶人包　姓名中「端午節」免票、0元逛中台世界博物館

▲大溪後慈湖今（22日）重啟試營運。（圖／桃園市政府提供）

▲大溪後慈湖試營運至6月21日，在此之前為免費參觀，需提前線上預約。（圖／桃園市政府提供）

記者彭懷玉／綜合報導

6月出遊想省荷包，不妨把握多處景點推出的限時免費優惠。除了桃園復興區兩大人氣景點「後慈湖」與「新溪口吊橋」整修後重新開放，其中後慈湖試營運期間免門票、新溪口吊橋則開放至6月底免費通行；彰化成美文化園及南投中台世界博物館也祭出免費入園活動，趁著暑假前先安排一趟輕旅行。

▲大溪後慈湖今（22日）重啟試營運。（圖／桃園市政府提供）

▲後慈湖優化後導入全新參觀動線，遊客可在導覽人員帶領下漫步約1.6公里森林步道。（圖／桃園市政府提供）

後慈湖即日起至6月21日試營運，採線上預約制並開放免費參觀。園區優化後導入全新參觀動線，遊客可在導覽人員帶領下漫步約1.6公里森林步道，一號辦公室更升級為沉浸式展館，透過AI技術重現歷史場景。試營運期間每日開放4個梯次，每梯次限額50人，開幕後增加為每日8梯次。

▲新溪口吊橋,復興區旅遊,桃園旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲新溪口吊橋。（圖／記者彭懷玉攝）

另一處熱門景點新溪口吊橋則在封橋整修1年後重新開放，即日起至6月30日免門票入園。目前採試營運模式，每周三至周日開放，旅客須由「溪口部落市集廣場」方向入園。全長303公尺的吊橋橫跨大漢溪河谷，走上橋面可俯瞰溪谷、水庫與群山景致，是復興區代表性景點之一。

▲彰化永靖成美文化園迎來百日紅盛開。（圖／業者提供）

▲彰化永靖成美文化園此際百日紅正盛開。（圖／業者提供）

除了桃園景點，彰化永靖的成美文化園也推出端午限定優惠。6月19日至21日期間，只要姓名中含有「端」、「午」、「節」任一字，或同音字者，出示身分證件即可免費入園，例如「武」、「杰」、「傑」等同音字皆適用。

▲中台世界博物館。（圖／翻攝自Facebook／中台世界博物館）

▲中台世界博物館即日起至8月31日開放本館及木雕分館免費參觀。（圖／翻攝自Facebook／中台世界博物館）

南投埔里的中台世界博物館則迎來10周年慶，即日起至8月31日開放本館及木雕分館免費參觀。館內收藏佛教文物、藝術展品與大型木雕作品，平時需購票入館，這次免費開放，讓民眾能以零門檻欣賞豐富館藏，是暑假前值得安排的文化景點。

關鍵字： 桃園旅遊 復興區旅遊 大溪區旅遊 後慈湖 新溪口吊橋 成美文化園 中台世界博物館

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