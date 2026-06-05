aespa聯名「I'm donut？」推4款甜甜圈　6/8起限時開賣14天

▲aespa聯名甜甜圈，圖左為「I'm Lemon ?」口味，右為「Sour Market Tiramisu」口味。（圖／I`m donut?提供，以下同）

記者黃士原／台北報導

K-POP人氣女團aespa推出第2張正規專輯《LEMONADE》，並與日本生甜甜圈專賣店「I'm donut?」推出期間限定聯名企劃，除了4款限定口味的甜甜圈，還有販售限量棒球帽、環保提袋，活動6月8日起至6月21日。

▲「Acid Lemonade Cloud」口味。

I'm donut?這次與aespa的聯名活動將於6月8日登場，以專輯名稱為靈感，推出限定4入組合（480元），4款限定甜甜圈以檸檬的酸味、甜味、淡淡苦韻與清爽香氣為核心，呈現不同層次的感官體驗，其中「I'm Lemon ?」口味以最直覺的檸檬意象為核心，透過清爽檸檬糖霜呈現《LEMONADE》的起點。

▲「Bitter Sweet Lemon」口味。

「Sour Market Tiramisu」則以馬斯卡彭起司奶霜與檸檬皮香氣融合，展現酸甜交織卻帶有冷冽氛圍的感性風味；「Acid Lemonade Cloud」運用鮮明檸檬酸感與輕盈奶霜形成對比，並從專輯Logo汲取靈感，在甜甜圈上打造半圓檸檬造型；而「Bitter Sweet Lemon」則透過酥脆奶酥碎與檸檬奶霜，呈現甜味與微苦尾韻並存的成熟風味。

▲聯名棒球帽。

▲聯名環保提袋。

除了聯名甜甜圈之外，本次也同步推出環保提袋、棒球帽等限定周邊商品。整體設計以檸檬色調、簡約Logo及品牌代表性的「?」符號為核心元素，自然融合aespa與I'm donut ?的品牌識別。其中限定貼紙特別以「I'm aespa ?」作為主題，結合雙方品牌元素與專輯色彩氛圍；黑色棒球帽則加入檸檬黃色點綴，展現街頭感與個性兼具的視覺風格。

I'm donut? × aespa《LEMONADE》聯名活動，6月8日至6月21日限時登場，販售地點台北店實體門市，每日上午9:45發放號碼牌，10:00開始販售，甜甜圈組合售價480元，同時可隨機獲得aespa限定貼紙1張（送完為止）。聯名款棒球帽限量30個，每人限購1個，聯名款環保提袋限量80個，每人限購1個。

▲韓國排隊麵包店「Standard Bread」台北店5月29日開幕。（圖／記者蕭筠攝）

另外，韓國排隊烘焙店「Standard Bread」台灣首店落腳台北信義A11 B2，裝潢延伸品牌鄉村風設計，透過橋樑、花園等元素打造出如同歐洲鄉村小鎮氛圍。同時完整導入韓國門市的營運系統及烘焙節奏，從製作到出爐頻率皆維持原版標準，在台北就能體驗韓國原汁原味的人氣吐司。

人氣招牌是鐵鍋吐司系列的「焦糖烤布蕾法式吐司」，把吐司外層炙燒成金黃色焦糖脆殼，內層保有柔軟濕潤口感，用鐵鍋盛裝再淋上布蕾液，香氣濃郁，每份280元。另有「杜拜巧克力吐司399元」、「楓糖培根開心果吐司380元」。