6間夏威夷翻店推薦　住米其林三星鑰茅草屋、玩滑水道樂園

▲夏威夷Kona Village, A Rosewood Resort是當地唯一獲得米其林三星鑰飯店。（圖／各業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

近年夏威夷迎來一波飯店升級潮，不僅有全新度假村落成，更有多間經典地標斥資數億美元翻新，本篇就整理6間夏威夷海景飯店推薦，從米其林認證奢華旅宿、永續療癒到親子度假村飯店，提供更多元的住宿選擇。

▲Kona Village, A Rosewood Resort以永續發展為核心，還能探索園區內的考古遺址。

1.夏威夷唯一米其林三星鑰飯店「Kona Village, A Rosewood Resort」

位於夏威夷島西岸的「Kona Village, A Rosewood Resort」，曾因2011年海嘯重創而關閉超過10年，經過全面重建後於2023年重新開幕，並在2024年獲得米其林三星鑰殊榮，成為目前夏威夷唯一獲得最高等級認證的飯店。

與一般大型度假飯店不同，園區規劃150棟傳統夏威夷茅草屋（Hale），散落於黑沙灘與熔岩海岸之間，打造隱世奢華氛圍。飯店同時以永續發展為核心，透過自有太陽能與水資源系統運作，並與當地文化顧問合作，帶領旅客探索園區內的考古遺址與石刻岩畫，成為近年最具代表性的夏威夷奢華度假村之一。

▲▼夏威夷Mauna Kea Beach Hotel。

2.夏威夷海景飯店「Mauna Kea Beach Hotel」 入住最美海灘旁

位於科哈拉海岸（Kohala Coast）的「Mauna Kea Beach Hotel」，是夏威夷島首間大型度假飯店，由洛克斐勒家族於1965年創立。為迎接開幕60周年，飯店投入1.8億美元（約新台幣54億元）展開全面翻新，除了升級252間客房，更打造全新養生中心。

飯店緊鄰有「夏威夷最美海灘」之稱的 Kaunaʻoa Beach，旅客可體驗浮潛、SUP立槳、獨木舟等活動。館內更擁有18洞錦標賽級高爾夫球場、網球俱樂部及超過1600件藝術收藏，同時安排呼拉舞、烏克麗麗與傳統 Luʻau 烤豬宴體驗，讓旅客一次感受自然、藝術與在地文化魅力。

▲▼可愛島1 Hotel Hanalei。

3.可愛島「1 Hotel Hanalei Bay」 獲米其林一星鑰肯定

如果想體驗近年最受歡迎的療癒旅行風潮，位於可愛島北岸的「1 Hotel Hanalei Bay」是熱門選擇之一。飯店坐擁哈納雷灣（Hanalei Bay）與太平洋海景，全館252間客房大量採用再生建材、自然採光及原生植物設計，打造與環境共生的住宿空間。館內 Bamford Wellness Spa 結合夏威夷傳統療法與現代養生技術，並提供海景瑜珈、冥想等課程。

從餐飲到空間設計皆強調永續理念，採用大量在地農漁食材，並邀請夏威夷藝術家參與創作，因此獲得《Condé Nast Traveler》金榜及米其林一星鑰肯定，成為新世代奢華旅遊代表。

▲▼夏威夷Hale Hōkūala Kauaʻi今年秋天開幕。

4.可愛島「Hale Hōkūala Kauaʻi」 今年秋季開幕

預計於今年秋季正式開幕的「Hale Hōkūala Kauaʻi」，是希爾頓格芮精選酒店（Curio Collection by Hilton）首度進軍夏威夷市場的重要據點。

飯店規劃210間客房，結合可愛島傳統文化元素與現代設計風格，坐落於海岸崖邊，可遠眺太平洋與 Hāʻupu 山脈景色。由於距離機場僅約10分鐘車程，且鄰近 Kalapaki Beach、Wailua Falls 等熱門景點，被視為未來可愛島最受期待的新飯店之一。

▲▼歐胡島「The Ritz-Carlton O‘ahu, Turtle Bay」。

5.歐胡島「The Ritz-Carlton O‘ahu, Turtle Bay」 入住衝浪天堂

提到歐胡島自由行，除了威基基海灘之外，近年話題最高的住宿之一就是北岸的「The Ritz-Carlton O‘ahu, Turtle Bay」。該酒店原為知名的「海龜灣度假村」（Turtle Bay Resort），飯店斥資2.5億美元翻新後於2024年加入麗思卡爾頓品牌。

園區佔地廣達近159萬坪，擁有超過8公里原始海岸線，同時也是夏威夷綠蠵龜與僧海豹的重要棲息地。最具特色的是Y字型建築設計，讓所有客房都能欣賞海景。館內提供超過80種活動，包括衝浪、騎馬、SUP立槳、浮潛等體驗，讓旅客深入感受歐胡島北岸聞名全球的衝浪文化。

▲▼茂宜島「Grand Wailea, A Waldorf Astoria Resort」。

6.茂宜島「Grand Wailea, A Waldorf Astoria Resort」 親子飯店首選

位於茂宜島的「Grand Wailea, A Waldorf Astoria Resort」就在著名的Wailea Beach海岸，是許多家庭旅客規劃夏威夷親子旅遊時的熱門選擇。

飯店近年投入高達3.5億美元進行全面翻新，除了推出頂級 Napua 行政樓層套房外，也升級館內設施。其中最受歡迎的是大型水上樂園區，設有七條滑水道、漂漂河、多座溫泉池及親子戲水空間。

因應全球養生旅遊趨勢，飯店更於2024年斥資5500萬美元打造全新 Kilolani Spa，並推出健康主題客房，房內配備按摩靴與冥想用品，讓旅客從入住開始便能享受完整身心療癒體驗。