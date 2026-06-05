桃園2大人氣景點重啟！新溪口吊橋6/30前免票　後慈湖6月底開幕

▲大溪後慈湖4月22日重啟試營運，6月21日前入園免門票，需提前線上預約。（圖／桃園市政府提供）



記者彭懷玉／綜合報導

桃園兩大人氣景點整修後重新開放。其中，「後慈湖」自4月22日起至6月21日試營運，採線上預約制並開放民眾免費參觀；試營運結束後，將視整體執行情況進行檢討與優化，是否恢復收費及實施時間仍待市府進一步公告。另一處「新溪口吊橋」則在封橋整修1年後，已於5月下旬重新開放通行，即日起至6月30日免門票，想搶先體驗的旅客可把握優惠時段。

▲一號辦公室則升級為沉浸式展館，規劃5大主題展區，並透過AI技術重現歷史場景。（圖／桃園市政府提供）



後慈湖向來是北台灣知名的山林秘境與生態景點，此次優化後導入「前進前出」參觀動線，由專業導覽人員帶領遊客走訪約1.6公里森林步道，沿途可欣賞豐富的山林景觀。一號辦公室則升級為沉浸式展館，規劃5大主題展區，並透過AI技術重現歷史場景，帶領遊客深入了解後慈湖的人文故事；二號辦公室則引進在地品牌Tina廚房進駐，結合綠色餐飲理念與在地食材，提供兼具地方特色的餐飲體驗。

▲後慈湖將於6月底正式開幕，未來將增加為一天8梯次，同樣採線上預約。（圖／桃園市政府提供）



後慈湖官網指出，試營運期間採線上預約制，每日開放上午9點、10點、11點及下午1點共4個梯次，每梯次限額50人。桃園市觀旅局表示，預計於6月底正式開幕，未來將增加為每日8個梯次，包括上午9點、9點30分、10點、10點30分、11點、11點30分，以及下午1點、1點30分，以提升遊客參訪量能。詳細預約資訊可至「後慈湖入園申請系統」查詢。

▲全長303公尺的「新溪口吊橋」則在封橋整修1年後，已於5月下旬重啟試營運。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，全長303公尺的「新溪口吊橋」則在封橋整修1年後，已於5月下旬重啟試營運，即日起至6月30日免費入園。復興區公所表示，目前吊橋採試營運模式，每周三至周日開放，提醒民眾須由「溪口部落市集廣場」方向入園，角板端步道因仍在維修中，暫不開放通行，預計會在今年底修繕完工。

▲「新溪口吊橋」自2018年啟用後，成復興區代表性景點之一。(圖／桃園市復興區公所提供)



新溪口吊橋橫跨大漢溪河谷，自2018年啟用後，成復興區代表性景點之一。走上吊橋，可俯瞰溪谷、水庫與群山環繞的壯闊景色，同時也是串聯角板山與溪口部落的重要通道，為復興區增添新亮點。