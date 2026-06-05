八曜和茶將進駐新莊！地點鄰近棒球場　在地人嗨翻

▲八曜和茶即將在新莊展店。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

高雄起家的人氣飲品專賣店「八曜和茶」即將在新莊展店，地點就在新泰路上，有民眾發現店面已經掛起門市人員募集資訊。業者低調證實進駐消息，不少在地人興奮直呼「太開心了」、「棒球場附近」、「歐買尬，巨歡迎」，掀起不小熱議。



有網友在Threads上發文：「喔買尬新莊要開八曜了嗎！！！！！」並分享八曜和茶招募員工的布條，貼文下方也吸引官方留言：「我們都貼這麼低調了，還會被發現。」實際查詢人力銀行發現，八曜和茶「新莊新泰店」詳細地址在新泰路159號，鄰近捷運新莊站。

消息曝光後，不少新莊人紛紛直呼「太開心了」、「棒球場附近」、「歐買尬，巨歡迎」，另也有不少人敲碗八曜和茶到桃園、汐止、林口、大安等地展店。對此，業者表示新莊新泰店剛承租，尚未有確切開幕日期，至於台北市何時會進駐，僅說尚未找到合適地點。

八曜和茶於2024年底首度北上展店，陸續於新北、新竹開設門市，其中新北目前有三重台北橋店、永和店、板橋館前店共3家，新莊新泰店將成為第4家分店。

▲青山6月連開7家新店。（圖／青山提供）

另外，青山於6月也將開出7家新店，開幕日期分別為6日「台中豐原店」、7日「台南新市店」、13日「桃園蘆竹店」、14日「台中南屯店」、20日「台中水湳店」、27日「苗栗竹南博愛店」、28日「高雄五甲店」，門市數量將達69間。

消費者至7間新門市消費皆有優惠，開幕首日「免費喝飲品1杯」，品項包括冬青、桂花玄米茶與天蟬那堤任選，每人限領1杯，第2杯起享全品項任選5折，每人限購5杯。開幕第2至4日則推「全品項73折」，每人限購5杯；優惠限到店購買。

台中豐原店：台中市豐原區中正路236號

台南新市店：台南市新市區新和里中正路246號

桃園蘆竹店：桃園市蘆竹區大竹路506-17號

台中南屯店：台中市南屯區南屯路二段125號

台中水湳店：台中市西屯區大鵬路128號

竹南博愛店：苗栗縣竹南鎮博愛街102號

高雄五甲店：高雄市鳳山區五甲三路126號