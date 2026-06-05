ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

八曜和茶將進駐新莊！地點鄰近棒球場　在地人嗨翻

▲▼八曜和茶。（圖／記者蕭筠攝）

▲八曜和茶即將在新莊展店。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

高雄起家的人氣飲品專賣店「八曜和茶」即將在新莊展店，地點就在新泰路上，有民眾發現店面已經掛起門市人員募集資訊。業者低調證實進駐消息，不少在地人興奮直呼「太開心了」、「棒球場附近」、「歐買尬，巨歡迎」，掀起不小熱議。

在 Threads 查看


有網友在Threads上發文：「喔買尬新莊要開八曜了嗎！！！！！」並分享八曜和茶招募員工的布條，貼文下方也吸引官方留言：「我們都貼這麼低調了，還會被發現。」實際查詢人力銀行發現，八曜和茶「新莊新泰店」詳細地址在新泰路159號，鄰近捷運新莊站。

消息曝光後，不少新莊人紛紛直呼「太開心了」、「棒球場附近」、「歐買尬，巨歡迎」，另也有不少人敲碗八曜和茶到桃園、汐止、林口、大安等地展店。對此，業者表示新莊新泰店剛承租，尚未有確切開幕日期，至於台北市何時會進駐，僅說尚未找到合適地點。

八曜和茶於2024年底首度北上展店，陸續於新北、新竹開設門市，其中新北目前有三重台北橋店、永和店、板橋館前店共3家，新莊新泰店將成為第4家分店。

▲▼青山中山南西店。（圖／青山-青茶專業製作提供）

▲青山6月連開7家新店。（圖／青山提供）

另外，青山於6月也將開出7家新店，開幕日期分別為6日「台中豐原店」、7日「台南新市店」、13日「桃園蘆竹店」、14日「台中南屯店」、20日「台中水湳店」、27日「苗栗竹南博愛店」、28日「高雄五甲店」，門市數量將達69間。

消費者至7間新門市消費皆有優惠，開幕首日「免費喝飲品1杯」，品項包括冬青、桂花玄米茶與天蟬那堤任選，每人限領1杯，第2杯起享全品項任選5折，每人限購5杯。開幕第2至4日則推「全品項73折」，每人限購5杯；優惠限到店購買。

台中豐原店：台中市豐原區中正路236號
台南新市店：台南市新市區新和里中正路246號
桃園蘆竹店：桃園市蘆竹區大竹路506-17號
台中南屯店：台中市南屯區南屯路二段125號
台中水湳店：台中市西屯區大鵬路128號
竹南博愛店：苗栗縣竹南鎮博愛街102號
高雄五甲店：高雄市鳳山區五甲三路126號

關鍵字： 美食情報 美食雲 八曜和茶 新莊 青山

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【這是什麼東東...】柴柴第一次見陀螺　小心翼翼試探直接被嚇到XD

推薦閱讀

全台4處「限時免門票景點」懶人包

全台4處「限時免門票景點」懶人包

墾丁潛水教練奪NCL郵輪夢想家

墾丁潛水教練奪NCL郵輪夢想家

八曜和茶將進駐新莊！地點鄰近棒球場　在地人嗨翻

八曜和茶將進駐新莊！地點鄰近棒球場　在地人嗨翻

福容台北一館7/1停止餐飲服務

福容台北一館7/1停止餐飲服務

6間夏威夷翻店推薦　住米其林三星鑰茅草屋

6間夏威夷翻店推薦　住米其林三星鑰茅草屋

aespa聯名「I'm donut？」推4款甜甜圈

aespa聯名「I'm donut？」推4款甜甜圈

大坑9號步道邊爬邊吃攻略！

大坑9號步道邊爬邊吃攻略！

桃園2大人氣景點「月底前免門票」

桃園2大人氣景點「月底前免門票」

家樂福泰國周「送6瓶椰子水」　小熊餅乾推泰奶口味

家樂福泰國周「送6瓶椰子水」　小熊餅乾推泰奶口味

內湖皮蛋麵「三椒鋪底」香而不辣！

內湖皮蛋麵「三椒鋪底」香而不辣！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北福容一館熄燈倒數「套房買1送1」

台北六福萬怡港點吃到飽回歸

南港飯店牛排吃到飽活動延至年底

台中現擀現烤「梅乾菜扣肉餅」！

非用餐時段也在排！北投百元豬腳湯

台中人氣布丁店宣布「7月結束營業」　網不捨：太突然了

基隆海景市集周末登場　還能看帆船賽

貴族世家重回台南市區

黃仁勳離台前再吃「圓環邊蚵仔煎」

苗栗親子觀光工廠懶人包！

熱門行程

最新新聞更多

全台4處「限時免門票景點」懶人包

墾丁潛水教練奪NCL郵輪夢想家

八曜和茶將進駐新莊！地點鄰近棒球場　在地人嗨翻

福容台北一館7/1停止餐飲服務

6間夏威夷翻店推薦　住米其林三星鑰茅草屋

aespa聯名「I'm donut？」推4款甜甜圈

大坑9號步道邊爬邊吃攻略！

桃園2大人氣景點「月底前免門票」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366