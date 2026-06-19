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全日本最迷你章魚燒店！內裡濕軟如濃湯　隱身大阪新梅田食道街

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼章魚燒 Shioya。（圖／周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

大阪梅田車站附近的「新梅田食道街」內，藏著一間全日本最迷你的章魚燒店「章魚燒 Shioya」！製作空間只夠老闆一人站立，用餐區域全是立吞席，所有人都只能站著品嚐章魚燒。我覺得是個蠻有趣的體驗，老闆人也很好，對台灣人相當友善，大家有到梅田旅遊時可以來嚐鮮。

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位置
梅田車站真的是交通大魔王，我不管來幾次都還是會迷路，店面位置比較靠近地下鐵梅田站、JR那側，強烈建議一定要開啟Google Maps導航，如果迷路可以先走到外面來，或是從天橋上找會比較好認清方向。

新梅田食道街最有名的章魚燒店是「Hanadako（はなだこ）」，Tabelog分數高達3.66分，我來的這天剛好碰上臨時公休日，便改吃章魚燒 Shioya（たこ焼き シオヤ），這家號稱是全日本最迷你的章魚燒店。製作空間真的非常小，只能老闆自己一個人在裡面，而且還無法坐下或是大動作伸展。等待章魚燒製作空檔時有跟老闆閒聊一下，他說夏天室內溫度超過40度，真的非常熱，好辛苦。

▲▼章魚燒 Shioya。（圖／周花花授權提供）

▲▼章魚燒 Shioya。（圖／周花花授權提供）

菜單
價格以大阪章魚燒來說算是便宜，除了基本款章魚燒外，喜歡吃蔥的人也能參考加蔥選項，想喝烏龍茶、生啤酒、Highball都能額外加點。

▲▼章魚燒 Shioya。（圖／周花花授權提供）

章魚燒—480円（大約新台幣94元）
正統的關西風章魚燒，口感都是這樣濕濕軟軟，也是我最喜歡的味道。比別家再軟一些，內裏像是濃湯一樣，趁熱品嚐時請小心燙口。

▲▼章魚燒 Shioya。（圖／周花花授權提供）

▲▼章魚燒 Shioya。（圖／周花花授權提供）

▲每顆章魚燒裡頭，都有放入大塊章魚腳，酸甜醬汁的調味、美乃滋海苔粉的調味也很到位，整體表現大概有80分。

心得
我後來還是有去吃「Hanadako（はなだこ）」，不可否認真的是比較好吃，但如果胃容量、時間許可的話，仍舊推薦大家可以試試看章魚燒 Shioya（たこ焼き シオヤ），畢竟全日本最小的章魚燒店，實在很有特色，而且老闆人很好，即使很忙很熱還是對觀光客超友善！

章魚燒 Shioya（たこ焼き シオヤ）

地址：大阪府大阪市北區角田町9－25 新梅田食道街 1F
營業時間：11：00－21：00

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