台中「蛋捲實驗室」手工熬煮流心內餡　香草海鹽到荔枝烏龍都有

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者陳莉玟

蛋捲控必朝聖！台中甜點新地標「CARAMEL EGG ROLL LAB蛋捲實驗室」是以實驗室為概念的全新蛋捲專門店，獨棟老宅洋房建築，兩層樓空間，二樓設有專屬體驗區，提供顧客為精裝禮盒蓋上印記、裝飾貼紙，將傳統蛋捲解構並重新演繹。主打手工熬煮的焦糖流心內餡，以焦糖為靈感打造12款風味流心蛋捲，將傳統點心轉為當代甜點新體驗。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

環境

▲這一面可見水泥牆大門，這裡是出口，入口在庭院旁的那側大門，別有洞天。

▲老宅水泥灰建築，有戶外庭院。

▲蛋捲實驗室老闆與士林的「紅茶圖書館」是同個老闆所開的伴手禮專賣店。

▲從庭院這頭的大門入內，復古風黑色大門，話題性十足。

▲推開門入內，可見歐式老物件、復古風木櫃，一旁擺放小茶几，提供蓋印，帶點儀式感。

▲架上擺放一整排蛋捲，多款蛋捲內餡醬料，五彩繽紛。

▲其中一區空間，提供展示、販售蛋捲伴手禮。

菜單

可單買或買盒裝，推出12款焦糖內餡風味，並以數字編號作為系統化的呈現方式，從經典「01香草海鹽」出發，其餘數字則代表風味研發的順序與實驗紀錄，還有肉桂糖、白松露鹽、水果與茶系蛋捲風味，每一款蛋捲有清楚的風味定位。將蛋捲視為可被拆解與重組的風味載體，以焦糖為主，透過不斷調整甜度、香氣與比例，讓每一款蛋捲都像是實驗室中反覆驗證的風味成果。

▲店內服務人員會提供蛋捲試吃，提供原味蛋捲。

▲以日本超過50年歷史工藝製作的「角釘盒」為包裝基礎，結構穩固且可重複使用，搭配隨機配色緞帶與品牌帆布袋。

▲走上二樓，別有洞天，提供內用，內用有低消，可洽詢服務人員。

品牌以手工熬煮的焦糖為風味基礎，將酥脆蛋捲外層與滑順濃郁的內餡結合，有別於市面常見乾爽口感的「流心蛋捲」，當酥脆與濕潤在口中交織，焦糖的香氣與甜度層層展開，蛋捲不再只是單一口感，完整層次與味覺的甜點。

▲角落規劃一系列蛋捲貼紙與包裝，二樓設有專屬體驗區，提供顧客為精裝禮盒蓋上印記、裝飾貼紙，充滿特色。

▲附上印章，搭配貼紙，顯得很有特色。

推薦品項

S03果香風味檔案蛋捲盒裝300元

含香草海鹽蛋捲、可可莓果蛋捲、荔枝烏龍蛋捲、玫瑰覆盆子蛋捲、青檸蛋捲、柚子茉莉蛋捲，每一款蛋捲單一包裝，撕開塑膠膜即可食用。這裡的蛋捲不是走酥脆路線，內餡濕潤，有濃稠感。

CARAMEL EGG ROLL LAB蛋捲實驗室

地址：台中市西區東昇里林森路69巷13號

電話：04－23750800

營業時間：10：00－18：00

*部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FB、IG、部落格

【你可能也想看】

►台中珊瑚紅洞穴餐酒館！馬告烏龍茶煙燻上桌 嗜辣必試麻奶炸蝦麵

►台中南屯2026新開幕「太空主題咖啡廳」！不限時沉浸金屬銀河氛圍

►福岡冠軍咖啡隱身台北東區巷弄！手沖190元起先聞香再選豆